"Był to jeden z tych filmów, które miałem zostawić w spokoju, ale potem usłyszałem pomysł na kontynuację. I pomyślałem, że to może się udać. Że możemy to nakręcić. To bardzo, bardzo fajny pomysł, a Michael B. Jordan jest jego współtwórcą" - powiedział Will Smith w rozmowie z "Entertainment Weekly". Zarówno on, jak i gwiazdor serii "Creed" będą współproducentami filmu "Jestem legendą 2".

Ich zaangażowanie w ten projekt może być zwiastunem zyskownego widowiska. Jak zauważa portal "Deadline", w sumie filmy z ich udziałem zarobiły ponad 12 miliardów dolarów.

Nieznane są szczegóły powstającego projektu. Wiadomo jedynie, że scenariusz filmu ma napisać Akiva Goldsman , autor scenariusza pierwszej części. "Jestem legendą" to adaptacja powieści Richarda Mathesona o żyjącym w Nowym Jorku naukowcu, który jest prawdopodobnie jedyną osobą, jakiej udało się przeżyć apokalipsę zombie. Wciąż próbuje znaleźć antidotum na wirusa, który zamienił ludzi w żywe trupy.

Choć "Jestem legendą" zarobiło w kinach na całym świecie prawie 600 milionów dolarów, z czego 77 milionów w weekend otwarcia, to Will Smith i tak nie był zadowolony z zysków. Przypomniał o tym niedawno w rozmowie z Oprah Winfrey . Przyznał, że dręczył go fakt, że film w pierwszy weekend nie przekroczył 80 milionów dolarów zysku i podejrzewał, że mogło na to wpłynąć zakończenie, które nie wszystkim przypadło do gustu. O tym, jak inaczej mógł kończyć się ten film, można przekonać się, oglądając dostępne w Internecie alternatywne zakończenie "Jestem legendą".

