"Batgirl" to komiksowa produkcja, która była realizowana dla platformy streamingowej HBO Max. Choć film niemal w całości jest już gotowy, a koncern Warner Bros. Discovery wydał na jego nakręcenie 90 milionów dolarów, to szefowie tej wytwórni zdecydowali się na skasowanie projektu. Film nie zostanie dokończony, a jego premiera nie dojdzie do skutku.

"Batgirl": Szefowie DC Film o decyzji studia

Nowi szefowie DC Films Peter Safran i James Gunn zostali zapytani o skasowanie produkcji "Batgirl". Jak odnieśli się do decyzji prezesa Warner Discovery Davida Zaslava?

Peter Safran przyznał, że widział film. "Za i przed kamerą pracowało tam mnóstwo niesamowicie utalentowanych ludzi. Ale film nie był emisyjny. Czasem tak się zdarza" - stwierdził.

"Myślę, że David Zaslav i jego ekipa podjęli śmiałą decyzję, by skasować film, bo zaszkodziłby on DC i zaangażowanym w niego ludziom. Batgirl to bez dwóch zdań postać, którą chcielibyśmy uwzględnić w naszej historii" - dodał.



"Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z Adilem El Arbim i Bilallem Fallahem (reżyserzy "Batgirl"). Chętnie byśmy kontynuowali współpracę z całą ekipą. Christina Hodson napisała scenariusz "'Batgirl' i już wróciliśmy do pracy z nią" - podkreślił Safran. Nawiązał w ten sposób do prac nad serialem DC - "Gods and Monsters".

