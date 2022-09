"Batgirl" to komiksowa produkcja, która była realizowana dla platformy streamingowej HBO Max. Choć film niemal w całości jest już gotowy, a koncern Warner Bros. Discovery wydał na jego nakręcenie 90 milionów dolarów, to szefowie tej wytwórni zdecydowali się na skasowanie projektu.

Film nie zostanie dokończony, a jego premiera nie dojdzie do skutku. Decyzję do tej pory skomentowali reżyserzy tej produkcji Adil El Arbi i Bilall Fallah, a także odtwórczyni tytułowej roli Leslie Grace. Teraz, podczas gali rozdania nagród Emmy, o komentarz w tej sprawie poproszono Michaela Keatona. "Myślę, że była to decyzja biznesowa. Będę zakładał, że była to dobra decyzja biznesowa. Prawdę mówiąc, to jednak nie wiem" - powiedział aktor w rozmowie z portalem "Variety".

"Batgirl": Michael Keaton powrócił do postaci Batmana

W filmie "Batgirl" Michael Keaton znów przywdział kostium Batmana, który wkładał trzydzieści lat temu w dwóch filmach w reżyserii Tima Burtona. I miała to być więc pierwsza okazja do ponownego zobaczenia go w roli Człowieka-Nietoperza, którą zagra jeszcze w innym komiksowym widowisku zatytułowanym "The Flash". Kiedy więc Keaton ponownie pojawi się na ekranie w tej roli? "Zobaczymy. Granie Batmana było wspaniałe i miałem świetną zabawę, ale tak naprawdę to nic nie wiem. Jeśli będziecie mieli szczęście, to zobaczycie mnie w tej roli trochę później" - powiedział w tej samej rozmowie aktor.

Nagroda Emmy, jaką otrzymał za rolę doktora Samuela Finniksa w serialu "Lekomania", była pierwszą w dorobku aktorskim Michaela Keatona. "Moi rodzice nie byli patronami żadnych ze sztuk. W sumie to nie byliśmy patronami niczego. Ale chciałbym im podziękować. Chcę podziękować członkom mojej rodziny, którzy nigdy nie sprawili, że czułem się głupio" - powiedział aktor, dziękując za statuetkę.

Zdjęcie "Batman" (1989) Kim Basinger i Michael Keaton / Warner Bros, / The Guber Peters Company/Collection Christophel/E / East News

