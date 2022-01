Na zdjęciu z filmu "Batgirl" Leslie Grace z rozwianymi rudymi włosami pozuje w niebieskim kostiumie z żółtą peleryną i "nietoperzowym" logo na piersi. Grace zaprezentowała je na swoim oficjalnym koncie na portalu społecznościowym Instagram. "Użyję przeciwko nim tego, czego spodziewają się po mnie. Będzie to ich słabość. Nie moja. Niech mnie nie doceniają" - napisała aktorka w opisie zdjęcia. To cytat z komiksu "Batgirl: Year One", który jest pierwowzorem powstającego filmu.



Leslie Grace zagra Batgirl

Fotografia Leslie Grace w kostiumie Batgirl pojawiła się też na innych profilach w mediach społecznościowych. Pierwsze reakcje fanów, delikatnie mówiąc, nie były pochlebne. Najczęściej pojawiającym się zarzutem pod adresem kostiumu jest to, że wygląda jak przygotowany przez amatorskiego fana cosplayu. Wielu widzom czekającym na film ubiór Leslie Grace po prostu się nie podoba. Przekrój przez epitety pod jego adresem jest szeroki. Od "nieudany" po "okropny".

Są też jednak fani, którym kostium Batgirl się podoba. Zauważają, że jest on bardzo podobny do tego, który w komiksach nosiła tytułowa superbohaterka. I podkreślają, że takich kostiumów miała w komiksach kilka. Inni mają nadzieję na to, że pierwszy kostium Batgirl nie będzie ostatecznym. Powołują się przy tym na przykład Spider-Mana granego przez Tobeya Maguire’a. Zanim doczekał się porządnego kostiumu, wcześniej pojawiał się w innym, przypominającym przebranie wykonane na pierwszej lekcji szycia.





"Batgirl" ma trafić na HBO Max jeszcze w tym roku. Ekscytująco zapowiada się obsada, a przede wszystkim udział w filmie Michaela Keatona , który po raz kolejny zagra rolę Batmana. Obok niego w obsadzie są również J.K. Simmons , który zagra komisarza Gordona (Batgirl to jego córka Barbara), Brendan Fraser i Jacob Scipio. Film reżyserują Adil El Arbi i Bilall Fallah ("Bad Boys for Life").

