Michael Keaton po raz kolejny zagra Batmana

Główną rolę w filmie "Batgirl" zagra Leslie Grace ("In the Heights: Wzgórza marzeń"). O fabule filmu wiadomo niewiele. Jedyne szczegóły to te, że Grace wcieli się w postać Barbary Gordon, córki komisarza Jima Gordona. A we wcieleniu Batgirl, rzuci wyzwanie półświatkowi przestępczemu Gotham. Towarzyszyć jej w tym będzie m.in. Bruce Wayne, którego rolę powtórzy Michael Keaton. Aktor wcielał się w rolę Batmana dwa razy w filmach Tima Burtona. Po raz pierwszy ma powrócić do niej w filmie "The Flash", którego premiera planowana jest na 4 listopada przyszłego roku.

Michael Keaton w obsadzie serialu "Batgirl"

W pozostałych rolach w filmie "Batgirl" wystąpią J.K. Simmons oraz Brendan Fraser. Simmons powtórzy rolę Jima Gordona, którą zagrał w "Lidze Sprawiedliwości" Zacka Snydera. Z kolei Fraser zagra głównego złoczyńcę znanego pod pseudonimem Firefly. To socjopata z zamiłowaniem do pirotechniki. Nie wiadomo, kiedy film "Batgirl" trafi na HBO Max, ale prawdopodobnie - tak jak "The Flash" - w 2022 roku.



Zdjęcia do filmu "Batgirl" trwają właśnie w Londynie. Film reżyserują Adil El Arbi i Bilall Fallah, twórcy filmu "Bad Boys for Life". Autorką scenariusza jest Christina Hodson ("Bumblebee", "The Flash").

W przyszłym roku minie 30 lat, odkąd Michael Keaton po raz ostatni założył strój Batmana. Jak przyznaje w rozmowie z portalem "Variety", przez cały ten czas zastanawiał się nad tym, jak mógłby wyglądać jego powrót do tej ikonicznej roli. "Byłem ciekawy, ale to nie znaczy, że chciałem ją zagrać. Dlatego zajęło to tyle czasu. Nie chciałem się zgodzić ot tak, musiała to być jakaś dobra propozycja. I musiał być dobry powód tego powrotu" - mówił wcześniej aktor.

