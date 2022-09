Bohaterem "Baśniowej opowieści" jest Charlie Reade, na pozór zwykły amerykański nastolatek. Jego codzienność wypełnia szkoła, treningi sportowe oraz spotkania z przyjaciółmi. Ale życie rodzinne Charliego dalekie jest od sielanki. Od czasu śmierci jego matki, jego ojciec zaczął pogrążać się w rozpaczy i coraz większym uzależnieniu od alkoholu. Wszystko zmienia się, kiedy Charlie, już jako 17-latek, poznaje Howarda Bowditcha i jego pieska Radara. Na terenie jego posiadłości chłopak trafia bowiem na zamkniętą szopę, z której zaczynają dochodzić coraz głośniejsze dźwięki, przypominające... głosy z zaświatów. Jakiś czas później odkrywa, że tajemnicza szopa okazuje się portalem do innego wymiaru - czytamy w oficjalnym opisie fabuły powieści Króla Horrorów.

Stephen King sprzedał prawa do ekranizacji "Baśniowej opowieści" za dolara

Swojej radości z ogłoszonego projektu nie kryje sam King. "Nie muszę mówić, że jestem wielkim fanem Paula Greengrassa i uważam, że jest on znakomitym wyborem dla tego filmu" - powiedział King, cytowany przez Deadline. Reżyser odwdzięczył mu się za te miłe słowa. "Jego powieść to wytwór geniuszu. Klasyczna opowieść przygodowa, lecz również niepokojąca współczesna alegoria" - stwierdził Greengrass. Prawa do ekranizacji "Baśniowej opowieści" King sprzedał mu za symbolicznego jednego dolara. To częsta praktyka stosowana przez mistrza pióra znana jako program "Dollar Baby".

Nowe ekranizacje twórczości Stephena Kinga pojawiają się jak grzyby po deszczu. Informacja o ekranizacji "Baśniowej opowieści" zbiegła się w czasie z premierą zwiastuna filmu "Telefon pana Harrigana" opartego na motywach opowiadania pod tym samym tytułem. W rolach głównych w tym filmie występują Jaeden Martell oraz Donald Sutherland. Film reżyseruje John Lee Hancock ( "Wielki Mike" ). Bohaterem wyprodukowanego dla Netfliksa filmu "Telefon pana Harrigana" jest nastolatek Craig, który dla tytułowego pana Harrigana wykonuje różne drobne przysługi. Z czasem obaj się zaprzyjaźniają, a gdy Harrigan umiera, Craig wkłada mu do kieszeni smartfona, który zostaje zakopany w grobie.

Wideo Mr. Harrigan’s Phone | Official Trailer | Netflix

