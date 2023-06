"Barbie": Ekranizacja losów słynnej lalki

" Barbie " jest jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Historia jednej z najpopularniejszych lalek doczeka się kinowej ekranizacji. W tytułową rolę wcieli się Magot Robbie , której będzie towarzyszył Ryan Gosling . Aktor wcieli się w postać Kena. Decyzja o wyborze kompana Barbie podzieliła widzów, którzy... skrytykowali wiek Goslinga!

Reklama

Zdjęcie Ryan Gosling na pierwszym oficjalnym zdjęciu z filmu "Barbie" / JAAP BUITENDIJK/WARNER BROS / materiały prasowe

Ryan Gosling: Za stary do roli Kena?

Angaż Ryana Goslinga do roli Kena w filmie "Barbie" podzielił widzów oczekujących produkcji. W sieci postała nawet specjalna akcji o nazwie "#NotMyKen", w której internauci wyrażali swoje niezadowolenie. Głównym punktem zapalnym, który przyczynił się do rozgoryczenia fanów jest wiek aktora. Część z nich stwierdziła, że jest on za stary do roli Kena.

O całej akcji "#NotMyKen" i niezadowoleniu internautów wypowiedział się sam odtwórca roli. Gwiazdor dosadnie wyraził swoje zdanie:

Jeśli ludzie nie chcą cieszyć się moim Kenem, jest wielu innych Kenów do wyboru. (...) Wasza hipokryzja została obnażona. Właśnie dlatego ta historia musi zostać opowiedziana powiedział Gosling

"Barbie": O czym opowie film? Kiedy premiera?

W filmie "Barbie" zobaczymy, jak tytułowa Barbie wraz z Kenem zachowują się, kiedy przestaną być lalkami i zostaną zmuszeni do życia wśród ludzi.

Za sterami reżysera stanie Greta Gerwig , znana z " Lady Bird " czy " Małych kobietek ". Filmu zadebiutuję na ekranach kin już 21 lipca.

Wideo "Barbie" [trailer 3]

Zobacz też:

Powstanie nowy spin-off "Szybkich i wściekłych"! Dwayne Johnson zagra główną rolę

Al Pacino: 83-latek znów zostanie ojcem. Nie wierzył, że to jego dziecko