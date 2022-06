"Barbie": Margot Robbie i Ryan Gosling na rolkach

"Barbie": Co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły "Barbie" wciąż są nieznane. Wiadomo, że twórcy chcą pokazać nieszablonowe podejście do postaci słynnej lalki. Wiadomo też, że tytułową bohaterką będzie Margot Robbie , a w postać Kena wcieli się Ryan Gosling . W filmie pojawi się również America Ferrera , która wcieli się w bliżej nieokreśloną przyjaciółkę Barbie.

Podczas CinemaCon ujawniono również, że w filmie "Barbie" pojawi się Will Ferrell , który zagra rolę dyrektora generalnego firmy zabawkarskiej, produkującej słynne lalki.



Reżyserią filmu zajmuje się Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" . "Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. Myślą sobie, że no tak, Margot Robbie zagra tę idealną lalkę. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczą twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

"Barbie" zaskoczy widzów

W rozmowie z "Variety" Margot Robbie zapewniła, że film "Barbie" nie będzie przesłodzoną historią, a fani cukierkowego świata Barbie będą zaskoczeni. Podobnie mówiła w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała aktorka.

Margot Robbie i Ryan Gosling na planie "Barbie"

Od kilku dni pojawiają się zdjęcia z planu realizowanej właśnie produkcji. Początkowo mogliśmy zobaczyć, jak Barbie i Ken prezentują się w kowbojskich stylizacji.



Zdjęcie Margot Robbie i Ryan Gosling jako Barbie i Ken / APEX / MEGA / Mega Agency / Forum; / Agencja FORUM

Teraz ekipa Gerwig realizowała sceny w słynnej lokalizacji, jaką bez wątpienia jest promenada przy Venice Beach. Robbie i Gosling ubrani w sportowe stylizacje w niezwykle krzykliwych kolorach szaleli tam na rolkach.



Zdjęcie Margot Robbie jako Barbie / Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Agencja FORUM

Widać, że twórcy "Barbie" dokładają wszelkich starań, by jak najlepiej oddać klimat baśniowego świata, w którym żyją bohaterowie.



Zdjęcie Margot Robbie i Ryan Gosling na planie "Barbie" / Dsanchez / CPR / BACKGRID / Agencja FORUM

