Do tragedii doszło 15 maja 1993 roku. Tego dnia Xawery Żuławski wiózł młodą Basię z Łodzi do Warszawy. 20-letnia wówczas dziewczyna wracała z planu filmowego "Fałszywy autostop". Prowadzący auto Xawery stracił panowanie nad kierownicą i doszło do wypadku, młody reżyser uderzył w drzewo. Żuławski trafił do szpitala, jednak Basia zginęła na miejscu.



Na początku w ogóle to do mnie nie dochodziło. Chciałam umrzeć. I kiedy w strasznej rozpaczy krzyczałam, że nie chcę już dłużej żyć, podbiegł do mnie Ludwik, mój syn. I powiedział: "Mamo, nie umieraj" mówiła Barbara Brylska