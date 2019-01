We wtorek, 9 stycznia, ogłoszono nominacje do nagród BAFTA 2019. Aż cztery szanse na statuetkę ma "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego.

Tomasz Kot i Joanna Kulig w scenie z "Zimnej wojny" /materiały prasowe

"Zimną wojnę" nominowano w kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsze zdjęcia.



W tej pierwszej zmierzy się z faworytem tej kategorii: meksykańską "Romą" Alfonso Cuaróna, która właśnie zdobyła Złoty Glob za najlepszy film zagraniczny. Ponadto nominowani są: włoski "Dogman" Matteo Garrone, japońskie "Manbiki Kazoku" Hirokazu Koreedy i libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki.



Również Paweł Pawlikowski nie będzie miał łatwo, gdyż poza nim o nagrodę BAFTA w kategorii najlepszy reżyser powalczy wspomniany twórca "Romy" Alfonso Cuarón, który także w tej kategorii triumfował podczas gali Złotych Globów. Szanse na statuetkę mają też: Giorgos Lanthimos ("Faworyta"), Adam McKay ("Vice") i Spike Lee ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman").

Z Cuarónem i McKayem Pawlikowski (wespół z nieżyjącym już Januszem Głowackim) powalczy również w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Oprócz nich nominowano też Deborę Davis oraz Tony'ego McNamara za "Faworytę" i Briana Hayesa Currie, Petera Farrelly'ego oraz Nicka Vallelongę za "Green Book".

Co znamienne, z Cuarónem (ma nominację także za najlepszy montaż!) w kategorii najlepsze zdjęcia zmierzy się też Łukasz Żal, operator "Zimnej wojny". Pozostali nominowani to: Robbie Ryan za "Faworytę", Linus Sandgren za "Pierwszego człowieka" oraz Newton Thomas Sigel za "Bohemian Rhapsody".



"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula (Joanna Kulig) i Wiktor (Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz.

Faworytem tegorocznych nagród BAFTA jest "Faworyta", która zdobyła 12 nominacji. Poza wyróżnieniem w kategoriach: najlepszy film, film brytyjski, reżyser, scenariusz oryginalny i zdjęcia doceniono gwiazdy produkcji: Olivię Colman za rolę pierwszoplanową oraz Emmę Stone i Rachei Weisz za drugoplanowe kreacje. "Faworyta" nominowana została też w kategoriach technicznych: montaż, scenografia, kostiumy i charakteryzacja.



Po siedem nominacji uzyskały cztery filmy: "Roma", "Narodziny gwiazdy", "Pierwszy człowiek" i "Bohemian Rhapsody". "Vice" ma sześć szans na statuetki, a "Green Book" - podobnie jak "Zimna wojna" - cztery.

Wydarzeniem jest z pewnością aż sześć szans na statuetkę Alfonso Cuaróna. Meksykański twórca został nominowany za reżyserię, scenariusz oryginalny, zdjęcia i montaż "Romy", a jako jej producent ma także możliwość triumfu w kategoriach najlepszy film i film nieanglojęzyczny.



BAFTA 2019 - nominacje:

FILM:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

FILM BRYTYJSKI:

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"Bohemian Rhapsody""

"Faworyta"

"McQueen"

"Stan & Ollie"

"Nigdy cię tu nie było"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA:

"Apostasy"

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"The Cause of Progress"

"Pili"

"Ray & Liz"

FILM ZAGRANICZNY:

"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Dogman"

"Roma"

"Manbiki Kazoku

DOKUMENT:

"Free Solo"

"McQueen"

"RBG"

"They Shall Not Grow Old"

"Bliscy nieznajomi"

ANIMACJA:

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"Spider-Man Uniwersum"

REŻYSERIA:

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Paweł Pawlikowski - "Zimna wojna"

Giorgos Lanthimos - "Faworyta"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Pierwszy człowiek"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Narodziny gwiazdy"

AKTORKA:

Glenn Close - "Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Olivia Colman - "Faworyta"

Viola Davis - "Wdowy"

AKTOR:

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Christian Bale - "Vice"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Steve Coogan - "Stan & Ollie"

Viggo Mortensen - "Green Book"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Amy Adams - "Vice"

Claire Foy - "Pierwszy człowiek"

Emma Stone - "Faworyta"

Margot Robbie - "Maria, królowa Szkotów"

Rachel Weisz - "Faworyta"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Mahershala Ali - "Green Book"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?

"Sam Rockwell - "Vice"

Timothée Chalamet - "Mój piękny syn"

MUZYKA:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"

"Narodziny gwiazdy"

ZDJĘCIA:

"Bohemian Rhapsody"

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

MONTAŻ:

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Vice"

SCENOGRAFIA:

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"

KOSTIUMY:

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Mary Poppins powraca"

"Maria, królowa Szkotów"

CHARAKTERYZACJA:

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Maria, królowa Szkotów"

"Stan & Ollie"

"Vice"

DŹWIĘK:

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Mission: Impossible - Fallout"

"Ciche miejsce"

"Narodziny gwiazdy"

EFEKTY SPECJALNE:

"Avengers: Wojna bez granic"

"Czarna Pantera"

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"I'm OK"

"Marfa"

"Roughhouse"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"73 Cows"

"Bachelor, 38"

"The Blue Door"

"The Field"

"Wale"

WSCHODZĄCA GWIAZDA KINA:

Letitia Wright

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Lakeith Stanfield

Jessie Buckley