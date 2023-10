"Avengers: Koniec gry": Nie do wiary, co działo się na planie. Dopiero teraz to wyszło

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Niedawno na rynku ukazała się książka "MCU: The Reign of Marvel Studios", której autorzy opisują kulisy powstawania produkcji należących do Kinowego Uniwersum Marvela. Można się z niej dowiedzieć między innymi o pewnym dosyć ekstrawaganckim wymogu, który na ekipie filmu "Avengers: Koniec gry" wymusił Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. na planie filmu "Avengers: Koniec gry" /MARVEL / Planet /Agencja FORUM