Z okazji zaplanowanej na grudzień premiery filmu "Avatar: Istota wody" , Zoe Saldana i reżyser James Cameron udzielili wywiadu gazecie "The New York Times". Podczas rozmowy padły pytania o niezwykłe umiejętności, jakie szlifowały na planie filmu jego gwiazdy. Już wcześniej w mediach pojawiła się informacja o wyczynie Kate Winslet , która wstrzymała oddech pod wodą aż na siedem minut. Było to możliwe dzięki obecności na planie specjalistów od specjalnej techniki umożliwiającej takie wyczyny. Zadbali oni o to, by gwiazdy filmu mogły je opanować.

Zoe Saldana: Pięć minut pod wodą

"Lubię rywalizować, ale na planie mieliśmy nagrodzoną Oscarem aktorkę, która wstrzymała oddech na siedem minut. Mnie udało się wstrzymać oddech na prawie pięć minut, co uważam za duże osiągnięcie" - wyznała Zoe Saldana. A James Cameron skrupulatnie dodał, że lepszy wynik od Saldany uzyskała też Sigourney Weaver. "Pięć minut to znakomity wynik, ale Sig wstrzymała oddech na sześć i pół minuty" - powiedział. Wspomniał też, że zarówno Winslet, jak i Weaver były zaskoczone swoimi osiągnięciami. Ale jeszcze bardziej zaskoczeni byli ich trenerzy.

"Jeśli chodzi o przygotowania do roli, to Kate jest demonem. Zaczęła ćwiczyć swobodne nurkowanie, by lepiej wczuć się w swoją rolę. Postać, którą gra, to osoba, która dorastała pod wodą, więc swoją fizycznością różni się od Na’vi mieszkających w lesie. Można ją zaklasyfikować jako podgatunek. Musiała więc umieć zachować pod wodą spokój, co okazało się być dla niej całkiem naturalne" - pochwalił gwiazdę reżyser filmu "Avatar: Istota wody".

"Avatar: Istota wody": Znani aktorzy pod wodą

Zdjęcia do drugiej części "Avatara" kręcone były w ogromnym zbiorniku, by podwodne sceny wyglądały jak najbardziej naturalnie. "Bez jaj, chcesz kręcić swoich bohaterów pod wodą, to musisz zabrać ich pod wodę. To żadna wielka filozofia. Kiedy kręcisz western, aktorzy muszą potrafić jeździć konno. Sam Worthington to surfer, ale Sigourney, Zoe i reszta nie mieli wielu doświadczeń z oceanem. Powiedziałem im, czego od nich wymagam i aby im pomóc, zatrudniłem światowej sławy specjalistów" - wyjaśnił Cameron. Film "Avatar: Istota wody" trafi na ekrany 16 grudnia.

