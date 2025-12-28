Autor „Dojrzewania” zastąpi Roberta De Niro w kontynuacji sensacyjnego hitu

2025 rok był dla Grahama bardzo udany za sprawą miniserialu "Dojrzewanie". Aktor nie tylko wystąpił w głównej roli, ale także wyprodukował go i napisał jego scenariusz. "Dojrzewanie" ostało uznane za jedno z najwybitniejszych dokonań telewizyjnych mijającego roku. Podczas rozdania nagród Emmy uhonorowano je ośmioma statuetkami Trzy – za główną rolę męską w miniserialu, scenariusz miniserialu i najlepszy serial limitowany – trafiły w ręce Grahama.

Aktor jest znany między innymi z występów w seriach "Piraci z Karaibów" i "Venom", filmach "Szpieg" i "Irlandczyk" oraz serialach "Zakazane imperium", "Tabu" i "Peaky Blinders".

Zdjęcie Stephen Graham podczas rozdania nagród Emmy w 2025 roku / Amy Sussman / Staff / Getty Images

"Gorączka". O czym opowiadał kultowy film sensacyjny?

Pierwsza "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna skupiała o pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć między innymi Vala Kilmera, Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman. "Gorączka" weszła do kin 6 grudnia 1995 roku. Dziś jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".

"Gorączka 2". Wielkie nazwiska krążą wokół obsady

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Dotychczas żaden aktor nie został oficjalnie zaangażowany do produkcji. W przeszłości pojawiły się informacje, że zainteresowanie występem wyrazili Adam Driver, Bradley Cooper, Channing Tatum, Jeremy Allen White, Austin Butler i Ana de Armas. Ostatnie plotki mówiły o udziale Christiana Bale’a. Leonardo DiCaprio przyznał w jednym z wywiadów, że może być zaangażowany w produkcję.

"Gorączkę 2" wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth. Mann stanie za kamerą. Napisał także scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, którą napisał razem z Meg Gardiner. Zdjęcia mają ruszyć latem 2026 roku.