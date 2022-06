Austin Butler urodził 17 sierpnia 1991 w stanie Kalifornia w USA. Jest Amerykaninem pochodzenia angielskiego, ale ma także korzenie irlandzkie, szkockie i walijskie.

Rozpoczął karierę aktorską w wieku 13 lat, w tym wieku również nauczył się grać na gitarze. Właśnie wtedy jego rodzice zadecydowali, że rozpocznie domowe nauczanie. W wieku 15 lat zdał egzamin kończący szkołę średnią.

Austin Butler: Gwiazda nastoletnich seriali telewizyjnych

Do 13-letniego wówczas Austina Butlera zwrócił się przedstawiciel z agencji, który powiedział, że pomoże mu w rozpoczęciu kariery aktora. Nastolatek wkrótce potem zaczął brać udział w zajęciach z aktorstwa.

To była kwestia czasu, gdy zaczął otrzymywać propozycje od producentów. Wystąpił w serialach Nickelodeon i Disney Channel, takich jak "Szkolny poradnik przetrwania" (w którym również występowała jego siostra Ashley) i "Hannah Montana" u boku Miley Cyrus .

W 2010 roku aktorka Ashley Tisdale zaprosiła go na przesłuchanie do głównej roli w filmie "Boska przygoda Sharpay", spin-offie trylogii Disneya "High School Musical", który śledził przygody Sharpay Evans po ukończeniu liceum, gdy ta próbuje swoich sił na Broadwayu. W filmie Butler zagrał Peyton Leverette, przystojnego filmowca-studenta, który zakochał się w głównej bohaterce.

W grudniu 2010 roku Butler powiedział "Week In Rewind" o roli we wspomnianej produkcji:

"Wcześniej pracowałem z Ashley, a potem dowiedziałem się o filmie, ponieważ zadzwoniła do mnie i powiedziała: "Austin, chcę, żebyś przyszedł i spotkał się z reżyserem - myślę, że pasowałbyś idealnie do tej roli". Poszedłem więc na spotkanie i poszło mi naprawdę dobrze".

Do nastoletniego Austina Butlera wzdychały dziewczyny na całym świecie. W tamtym czasie wystąpił także w serialu młodzieżowym "Jesteś tam, Chelsea?" wcielając się w jednym z odcinków w postać przystojniaka z gitarą - Luke’a.

W końcu zadecydował, że aktorstwo to coś, co chce robić w życiu zawodowo. Austin Butler postanowił przyjmować role w bardziej ugruntowanych produkcjach, na przykład jako James "Wilke" Wilkerson w serialu "Switched at Birth" i filmie "The Bling Ring" z Jennifer Grey w roli jego matki.

Austin Butler: Aktorstwo na poważnie?

W kolejnych latach zagrał z Mirandą Cosgrove i Tomem Sizemore w thrillerze "Mroczna tajemnica" i pojawił się w horrorze komediowym Kevina Smitha "Wojowniczki Jogi" u boku takich aktorów jak: Johnny Depp , Lily-Rose Depp , Harley Quinn Smith i Haley Joel Osment.

Największą sławę jako pełnoprawny aktor przyniosła mu rola w filmie Quentina Tarantino " Pewnego razu… w Hollywood ". Zagrał w nim członka sekty Mansona - Texa Watsona. Austin Butler zupełnie zmienił wizerunek do tej roli: blond włosy zniknęły, a wyraz twarzy zdecydowanie zaczął mówić, że aktor zrywa z wizerunkiem "przystojniaczka".

W 2019 roku Butler został obsadzony jako Elvis Presley w filmie biograficznym " Elvis " w reżyserii Baza Luhrmanna . Premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2022 roku, gdzie film otrzymał 12-minutową owację na stojąco. Występ Butlera spotkał się z uznaniem krytyków, a także pochwałami rodziny Presleyów.

Austin Butler jako Elvis Presley

Rola Elvisa Presleya była dla Austina Butlera nie lada wyzwaniem. Wcielenie się w postać ikony popkultury i najsłynniejszego piosenkarza na planecie groziło otarciem się o parodię bądź nieudaną imitację. Z tego powodu na młodym aktorze ciążyła ogromna presja. W poradzeniu sobie z nią pomógł mu Rami Malek . Sam kilka lat temu zagrał Freddiego Mercury'ego w filmie " Bohemian Rhapsody ", więc doskonale wiedział, z czym wiąże się granie legendy muzyki.

"Niedługo zaczynały się zdjęcia, a ja byłem w tym miejscu, w którym miałem te nierealistyczne oczekiwania, że w jakiś magiczny sposób zdołam w pełni upodobnić się do Elvisa. Zaczynałem się oceniać. Patrzyłem na innych ludzi i myślałem, że są bardziej podobni do Presleya. I wtedy pojawił się Rami. "W końcu uświadomisz sobie, że nie o to chodzi. Nie chcesz zabrać widzów do Muzeum Figur Woskowych. Chcesz zderzyć swoją duszę z jego duszą i stworzyć coś, czego widzowie nigdy wcześniej nie widzieli" - powiedział" - wyznał Butler w rozmowie z portalem "Popsugar".

"Było to dla mnie wyzwalające uczucie, bo ciągle skupiałem się na jakichś konkretach. Miałem obsesję na punkcie skrupulatnego oddania jego głosu i tego, jak się zmieniał, jego ruchów i tego, jak się zmieniały. Chciałem nauczyć się karate i tego typu rzeczy. Na koniec jednak najważniejsze okazało się człowieczeństwo Elvisa. I to stało się motywem przewodnim całej reszty" - dodał aktor.

Rady Maleka stały się nieocenione szczególnie w trakcie długiej przerwy w zdjęciach do filmu "Elvis" spowodowanej pandemią COVID-19. Butler pozostał w Australii, gdzie kręcone były zdjęcia, zamknął się w swoim pokoju hotelowym i jeszcze bardziej zgłębiał swoją postać.

"Jestem wdzięczny losowi za to, że otrzymałem dodatkowy czas, by zamarynować się w tej roli" - powiedział jakiś czas temu Butler w rozmowie z magazynem "GQ".

Austin Butler: Rozstanie po 9 latach!

Był w długotrwałym związku z aktorką Disney Channel, Vanessą Hudgens od 2011 roku, aż do zerwania w 2020 roku. Ich rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Byli uważani za jedną z najlepiej dobranych par w Hollywood i wszyscy czekali na to, aż się zaręczą. Jednak zaskoczyli wszystkich informacją o nagłym zerwaniu.

Zdjęcie Vanessa Hudgens i Austin Butler / James Devaney/WireImage / Getty Images

"Wydaje mi się, że w związku chodzi o to, żeby mieć podobne wartości i chcieć tych samych rzeczy. Naprawdę nie jestem wybredna. Wiem, czego chcę i jeśli pojawi się ktoś, kto może mi to zaoferować, to nie ma znaczenia, czy jest osobą publiczną – jeśli jednak miałabym wybierać, wolałabym, żeby nie był. Zobaczymy, zobaczymy…" - wyznała wtedy Vanessa Hudgens.

Obecnie Austin Butler podobno spotyka się z amerykańską modelką Kaią Gerber, córką supermodelki Cindy Crawford.

Butler był również w krótkim związku z córką Johnny'ego Deppa, Lily-Rose Depp.

"Elvis": Kiedy premiera?

Film "Elvis" w reżyserii Baza Luhrmanna widzowie w Polsce zobaczą premierowo w kinach 24 czerwca.

