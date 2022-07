"Anna Ciepielewska, jedna z najlepszych naszych aktorek. Niedoceniona. Rzadki to typ kobiety mocnej" - pisał o niej Aleksander Jackiewicz w książce " Moja filmoteka. Kino polskie".

Anna Ciepielewska: Nie tylko "Pasażerka"

Anna Ciepielewska urodziła się 7 stycznia 1936 roku w Ostrogu nad Horyniem na Ukrainie. Dyplom aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie zdobyła w 1956 roku. Pracowała w wielu teatrach, m.in. Ateneum i Nowym w Warszawie.

Pierwszą ważną rolę filmową zagrała w 1960 roku - wcieliła się w siostrę Małgorzatę w głośnym filmie Jerzego Kawalerowicza "Matka Joanna od aniołów" . Mimo że na pierwszym planie była Lucyna Winnicka , to Ciepielewska doceniona została za swą kreację na festiwalu w Panamie.

Zdjęcie Anna Ciepielewska w filmie "Matka Joanna od Aniołów" / materiały prasowe

Najwybitniejszą kreacją w filmografii Anny Ciepielewskiej pozostaje rola Marty w filmie Andrzeja Munka "Pasażerka" (1963). Aktorka wcieliła się w postać więźniarki obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, którą łączy osobliwa relacja z esesmanką Liza ( Aleksandra Śląska ).

Praca z reżyserem na planie nie była łatwa. "Bywało, że doprowadzał mnie do płaczu, a nawet głodził, żebym poczuła, co to znaczy, co to głód, ale potrafił być na planie także troskliwy" - wspominała po latach aktorka.

Ciepielewską i Munka połączył płomienny romans na planie. Jednak ich związek i realizację filmu "Pasażerka" przerwała tragiczna śmierć reżysera, który zginął w wypadku samochodowym pod Łowiczem. Ekipa, choć zszokowana, dokończyła zdjęcia w Oświęcimiu i w atelier pod wodzą operatora Andrzeja Brzozowskiego. Za swą rolę Anna Ciepielewska została wyróżniona nagrodą na festiwalu w Los Alamos.

Zdjęcie Anna Ciepielewska, Marek Walczewski i Aleksandra Śląska w "Pasażerce" / AKPA

Jedną z ciekawszych i przejmujących kreacji w swej karierze stworzyła w filmie Andrzeja Barańskiego "Niech cię odleci mara". Mija właśnie 40 lat od premiery (25 lipca 1982 rok) tego obrazu. Aktorka zagrała matkę siedemnastoletniego Witka, który przechodzi trudny okres psychicznego dojrzewania w czasach stalinowskich. Trudno mu się odnaleźć w nowej, pełnej propagandy epoce.



Seriale i głos w "Nożu w wodzie"

W kolejnych latach aktorkę mogliśmy oglądać m.in. w słynnych młodzieżowych serialach "Do przerwy 0:1", "Paragon gola" i "Stawiam na Tolka Banana". Zagrała również w uwielbianym przez polskich widzów serialu "Dom", telewizyjnej produkcji Zbigniewa Chmielewskiego "Blisko, coraz bliżej" oraz filmie Waldemara Krzystka "Ostatni prom".

Co ciekawe, Ciepielewska jest mocno związana z głośnym filmem Romana Polańskiego "Nóż w wodzie" (1961), choć w ogóle w nim nie zagrała. Jak to możliwe? To właśnie jej głosem przemawia odtwórczyni jedynej kobiecej roli - Jolanta Umecka. Ówczesna studentka Akademii Muzycznej była absolutną amatorką i nie radziła sobie na planie. O pomoc poproszono więc Ciepielewską, która nagrała wszystkie dialogowe partie bohaterki filmu.

Z czasem Anna Ciepielewska otrzymywała coraz mniej propozycji zawodowych. Pojawiała się wyłącznie w rolach epizodycznych i gościnnie w serialach. W 1997 roku aktorka dołączyła do obsady telenoweli "Klan" , w której wcielała się w postać przyjaciółki Lubiczów, Janeczki Kochańskiej-Zięteckiej.

Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w 2005 roku, w serialu "Czego boją się faceci, czyli seks w mniejszym mieście".

Miała na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych, serialowych i teatralnych. Anna Ciepielewska zmarła w 2006 roku w wieku 70 lat po długiej chorobie nowotworowej, nieco już zapomniana. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.