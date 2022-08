Bohaterem filmu "Atlas" będzie analityk wywiadu, który utknął na odległej planecie. Aby na niej przetrwać, musi nauczyć się walczyć wewnątrz wyprodukowanego dla wojska sterowanego od środka człekokształtnego robota bojowego, tzw. mecha. Autorami scenariusza tego thrillera sci-fi są Aron Eli Coleite ("Locke & Key") oraz Leo Sardarian, który napisał jego pierwszą wersję.

"Atlas" powstaje na mocy umowy podpisanej przez Jennifer Lopez z Netfliksem. Poprzez firmę produkcyjną Nuyorican Productions, którą wokalistka założyła razem z Elaine Goldsmith-Thomas i Bennym Mediną, w najbliższych latach nakręconych zostanie kilka filmów, seriali oraz programów telewizyjnych. Skupione one będą głównie na wsparciu kobiet - zarówno aktorek, jak i reżyserek i scenarzystek.

Dla Simu Liu występ w filmie "Atlas" wiązać się będzie z interesującym zadaniem aktorskim, bo tym razem wcieli się w postać złoczyńcy. "Atlas" nie jest jedyną produkcją, w jakiej zobaczymy go w najbliższym czasie. Aktor jest też w obsadzie filmu "Barbie" Grety Gerwig, w którym podobno gra jednego z Kenów. Na premierę czekają też dwa inne filmy z jego udziałem: "One True Loves" z Phillipą Soo ("Hamilton") oraz "Arthur the King" z Markiem Wahlbergiem ("Fighter").

Przed kilkoma dniami swoją premierę miał nowy film ze Sterlingiem K. Brownem w roli głównej zatytułowany "Honk for Jesus. Save Your Soul". Aktor zakończył też zdjęcia do dwóch innych projektów - filmu "Biosphere" oraz serialu "Washington Black" opowiadającego o 11-letnim chłopcu, który na pokładzie latającej maszyny ucieka z plantacji na Barbadosie.

