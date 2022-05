76-letnia piosenkarka country Naomi Judd zmarła 30 kwietnia tego roku. Jej córki Wynonna i Ashley opublikowały wówczas w mediach społecznościowych lapidarne oświadczenie: "Straciliśmy naszą piękną matkę z powodu choroby psychicznej". Teraz aktorka podała więcej szczegółów na ten temat.



Naomi Judd nie żyje. Gwiazda country odebrała sobie życie

W wywiadzie z Diane Sawyer w programie śniadaniowym telewizji ABC "Good Morning America", Ashley Judd ujawniła, że Naomi, która zmagała się z depresją, zmarła w wyniku samobójczej rany postrzałowej. Wyjaśniła, że siostra i ich ojczym zlecili jej podzielenie się tą informacją, by nie wyciekła ona do mediów z innych źródeł i nie stała się przez to elementem "biznesu plotkarskiego", jak się wyraziła.

Ashley opowiedziała również o traumie, jaką odczuwa po odkryciu martwego ciała matki i zachęciła osoby zmagające się z myślami samobójczymi, by poprosiły o pomoc. "Moja matka ma prawo do swojej godności i prywatności, więc są pewne rzeczy, które chcielibyśmy zachować w rodzinie. Dlatego zachowuję dużą ostrożność, kiedy rozmawiam o tym" - powiedziała.



Wspomniała, że odwiedziła mamę w jej domu w Tennessee i ona zapytała "czy z nią zostanie". Ashley potwierdziła. Gdy później poszła do mamy na piętro, by poinformować ją, że przyszła przyjaciółka, znalazła ją już martwą.

Naomi Judd zmarła dzień przed ceremonią, podczas której ona i jej córka Wynonna (razem tworzą duet The Judds), zostały wprowadzone do Country Music Hall of Fame. Według Ashley Judd mama bardzo obawiała się konfrontacji na tej imprezie z innymi artystami. Zadręczała się myślami, jak wypadnie... Mimo tragedii, obie siostry Judd wzięły udział w tym wydarzeniu.

