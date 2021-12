Jak podaje stacja telewizyjna Fox11, aktor wydał na domki dla weteranów 250 tysięcy dolarów. Zostały one zbudowane w zachodniej części Los Angeles, na osiedlu Village for Vets, które powstało z inicjatywy organizacji o tej samej nazwie. Mają zastąpić bezdomnym byłym żołnierzom schronisko i dać im szansę na nowy etap w życiu. Swoim wsparciem dla byłych żołnierzy pochwalił się też sam Schwarzenegger. "25 domów, które podarowałem bezdomnym weteranom, zainstalowano tutaj, w Los Angeles. Fantastycznie było spędzić trochę czasu z naszymi bohaterami i powitać ich w nowych domach" - napisał w mediach społecznościowych aktor.

Arnold Schwarzenegger: Domy dla bezdomnych weteranów

Instagram Post

Domki, choć bardzo niewielkie, są wyposażone w najważniejsze sprzęty. W każdym znajduje się łóżko, regały, gniazdka elektryczne, ogrzewanie i klimatyzacja. Mogą w nich zamieszkać weterani, którzy są zapisani do programu Care Treatment and Rehabilitative Services (CTRS). Jak podaje organizacja Village for Vets, jak dotąd powstało 78 takich domów (z czego 25 z nich dzięki Schwarzeneggerowi), a w ciągu najbliższych kilku miesięcy liczba ta wzrośnie do 120. Niewykluczone, że muskularny gwiazdor kina sfinansuje budowę części z nich, bo od dawna jest bardzo zaangażowany w pomaganie byłym żołnierzom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

"To mój największy i najważniejszy prezent świąteczny. Cieszę się, że mogę oddać coś temu krajowi, który dał mi wszystko. Odniosłem wielki sukces tylko dzięki Ameryce... Z czymkolwiek się zmierzyłem, osiągnąłem to dzięki Ameryce, więc wspaniale jest móc dać coś w zamian" - powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox11.

Arnold Schwarzenegger już po rozwodzie

Schwarzenegger wchodzi w nowy rok nie tylko z poczuciem, że zrobił coś dobrego dla bezdomnych weteranów, ale także z zakończonymi sprawami w życiu prywatnym. Na początku tego tygodnia oficjalnie został ogłoszony jego rozwód z Marią Shiver, z którą gwiazdor Hollywood rozstał się w 2011 roku po 25 latach małżeństwa. Sprawa rozwodowa dziennikarki i aktora przeciągała się przez tyle lat, ponieważ para nie mogła dojść do porozumienia co do podziału majątku. Jak informowały amerykańskie media, przed ślubem nie podpisali intercyzy. Ostatecznie Schwarzenegger i Shiver podobno podzielili wart 400 milionów dolarów majątek na dwie równe części.

