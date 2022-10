Armie Hammer: Aktor pozwany

Armie Hammer został pozwany przez American Express za 67 tys. dolarów długu. Skandale obyczajowe zastopowały karierę aktorską Armiego Hammera, a co za tym idzie, sprowadziły na niego kłopoty finansowe. Aktor został pozwany przez American Express, w związku z niespłaconym długiem na swojej karcie kredytowej, który wynosi 67 tys. dolarów (319 tys. zł).

O tym, że amerykańska firma finansowa znana ze swoich kart kredytowych wytoczyła proces Armiemu Hammerowi dowiedział się nieoficjalnie serwis TMZ. Aktor posiada kartę American Express od 2011 r. Hammer dzieli konto z Elizabeth Chambers, bizneswoman i prezenterką telewizyjną, z którą jest obecnie w trakcie rozwodu. To, w jaki sposób spłacone zostanie zadłużenie na karcie w wysokości 67 tys. dolarów, wyjaśnić się ma, gdy rozwód zostanie sfinalizowany.

Armie Hammer: Musiał zmienić zawód

Kariera niegdyś jednego z najbardziej obiecujących aktorów Fabryki Snów, słynnego dzięki rolom w "The Social Network" i "Tamte dni, tamte noce", legła w gruzach niemal z dnia na dzień w 2021 r. Został on wtedy oskarżony o gwałt, fizyczne znęcanie się nad wieloma kobietami oraz kanibalizm. Hammer stracił wówczas role w komedii "Shotgun Wedding", w której miał wystąpić u boku Jennifer Lopez, thrillerze "The Billion Dollar Spy" i serialu "Gaslit" z Julią Roberts i Seanem Pennem w obsadzie. Współpracę z gwiazdorem zakończyła też reprezentująca go agencja aktorska.

W lipcu serwis Variety podał, że Hammer jest bankrutem. I aby zarobić na utrzymanie swoje i dwójki dzieci, podjął pracę w biurze nieruchomości - został sprzedawcą apartamentów na Kajmanach, gdzie mieszka jego rodzina. Serwis ten donosił też, że drugą połowę 2021 r. Hammer spędził w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień na Florydzie.

