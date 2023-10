W grudniu tego roku na ekrany kin trafi wyczekiwany sequel hollywoodzkiej superprodukcji "Aquaman". W widowisku zatytułowanym "Aquaman i Zaginione Królestwo" do swoich ról powrócą Jason Momoa i Amber Heard. Na jaw wyszły tymczasem nowe szczegóły na temat burzliwych kulisów powstania filmu. W sieci pojawiły się notatki terapeutki Heard pochodzące z głośnego procesu, jaki wiosną wytoczył jej Johnny Depp. W rozmowie z dr Dawn Hughes aktorka żaliła się na zachowanie swojego ekranowego partnera. Heard wyznała, że Momoa przychodził na plan pod wpływem alkoholu, ubierając się jak jej były mąż, żeby ją sprowokować. Do tego starał się o to, by została wyrzucona z obsady.



To jednak niejedyne sensacyjne nowiny, jakimi podzielili się z czytelnikami dziennikarze "Variety". Odkryli oni bowiem, że Heard rzeczywiście miała stracić rolę w drugiej części "Aquamana" z powodu braku ekranowej chemii z Momoą. Przedstawiciele wytwórni Warner Bros. wysłali nawet list do prawnika aktorki Karla Austena, w którym poinformowali o swojej decyzji. Wtedy do akcji wkroczył ówczesny chłopak gwiazdy, Elon Musk. Miał on odpowiedzieć włodarzom Warner Bros. szantażem. Multimiliarder wysłał do nich list, w którym zagroził, że jeśli jego dziewczyna straci pracę, on "doszczętnie zniszczy" studio. Póki co Musk nie skomentował publicznie tych rewelacji.

Amber Heard wróciła do aktorstwa

Amber Heard szykuje się aktualnie do premiery swojego najnowszego filmu, włosko-amerykańskiego thrillera "In The Fire", którego akcja rozgrywa się w 1899 roku. Gwiazda sportretowała pionierkę w dziedzinie psychiatrii, która przybywa na odizolowaną kolumbijską plantację, aby zająć się przypadkiem zaburzonego chłopca. Lokalna społeczność pod przewodnictwem fanatycznego księdza jest przekonana, że dziecko zostało opętane przez diabła. Bohaterka będzie musiała opracować skuteczną kurację, zanim dojdzie do tragedii. Na ekrany amerykańskich kin film trafi już 13 października.