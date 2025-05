Antybohaterowie na ekranie, a w sercu klasyka! Musisz zobaczyć te hity

Właśnie zawitał na ekrany kin "Thunderbolts*" , okrzyknięty przez wielu powiewem świeżości w nieco przykorzonym uniwersum superbohaterów. Czy rzeczywiście okaże się remedium na ostatnie filmowe rozczarowania? Czas pokaże. Zanim jednak w pełni ocenimy najnowsze dzieło Marvela, warto przypomnieć sobie te produkcje, które już dawno udowodniły swoją supermoc i na trwałe zapisały się w historii gatunku. Z jakimi herosami warto spędzić filmowy wieczór, by poczuć prawdziwą moc superbohaterskiego kina?

Reklama

"Avengers" (2012)

"Thunderbolts*" pokazuje nam antybohaterów, którzy stają w obronie cywili. Warto sięgnąć do genezy hitów Marvela, czyli pierwszej grupy, której celem była ochron planety przed rozmaitymi zagrożeniami — nie tylko pochodzącymi z Ziemi.

Nick Fury jest szefem międzynarodowej agencji S.H.I.E.L.D., która czuwa nad światowym bezpieczeństwem. W obliczu globalnego zagrożenia staje przed zadaniem stworzenia drużyny, która podoła najbardziej nieprawdopodobnym wyzwaniom. Do swojego zespołu rekrutuje ludzi z niezwykłymi zdolnościami. Znajdą się w nim słynne postaci z uniwersum Marvela — Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, Sokole Oko i Czarna Wdowa. Porozumienie w drużynie złożonej z takich indywidualności nie będzie łatwe do osiągnięcia. Fury wie jednak, że tylko działając wspólnie, mogą ocalić świat przed zniszczeniem.

Wspaniały początek świetnej przygody, która trwała długie lata, a jej zwieńczeniem był niesamowity "Avengers: Koniec gry" .



Zdjęcie "Avengers" / materiały prasowe

"Spider-Man" (2002)

Powstało kilka świetnych filmów o człowieku-pająku i choć serce mówi "Tom Holland" to rozum dalej stoi po stronie Toby’ego Maguire’a. Produkcja z 2002 roku to wspaniały przykład budowania legendy postaci, która opiera się na ponadczasowych obrazach.

Przeciętny nastolatek, Peter Parker ( Tobey Maguire ) przeistacza się w superbohatera pod wpływem ukąszenia przez radioaktywnego pająka. Początkowo Peter wykorzystuje swe moce do wzbogacenia się, kiedy jednak spotyka go osobista tragedia przysięga, że poświęci resztę swojego życia na walkę ze zbrodnią. Bierze sobie do serca słowa wuja, który powiedział, że "wielka moc to wielka odpowiedzialność". Ogromne serce, nadzieja i wiara w ludzkość. To jeden z tych bohaterów, jakich potrzebujemy!



Zdjęcie "Spider-Man" / materiały prasowe

"Spider-Man. Uniwersum" (2018)

Człowiek-pająk, ale inaczej! Tym razem głównym bohaterem nie jest Peter Parker, a Miles Morales, który dziedziczy dorobek słynnego pająka.

Zdobywa same najlepsze cechy pajęczego rzemiosła, ale... potrzebuje nauczyciela. Na jego drodze stają alternatywne wersje jego samego z innych wymiarów i przekazują mu podstawową wiedzę.

Animacja zaskakuje pomysłami i rozwiązaniami, jest świeża w swoim rodzaju i pokazuje, że komiksowe kino nie oznacza "biedy". Nie brakuje humoru, głębokich rozważań i przede wszystkim wspaniałej rozrywki.



Zdjęcie Kadr z filmu "Spider-Man Uniwersum" / UIP / materiały prasowe

"Iniemamocni" (2004)

Kolejna animacja w naszym zestawieniu, której nie trzeba specjalnie przedstawiać. Superbohaterska rodzina, która wpada w tarapaty, a wszystko przez ojca, który marzył o dawnych czasach.

Z jednej strony jest to bardzo przyjemna animacja, do której chętnie się wraca, ale kryje w sobie mrok, który odkrywamy dopiero w kolejnych seansach. Zaczynamy zadawać sobie pytania: co się stało z innymi supkami? Jakie tajemnice ukrywa rząd przed obywatelami?

Pan Parr, kiedyś znany powszechnie jako "Iniemamocny", oraz jego żona Helen, prowadzą życie emerytowanej pary superbohaterów. Zostali zmuszeni do zaniechania swej działalności piętnaście lat wcześniej i dziś spokojnie mieszkają na przedmieściu. Ich dzieci z jednej strony pragną normalności, jednak chętnie korzystaliby ze swoich mocy i bycia "super". Niespodziewanie przed Iniemamocnym pojawia się szansa, by wrócić do branży i przeprowadzić bardzo niebezpieczną, tajną akcję na dalekiej wyspie. Jak można się domyślić, ta akcja wywraca życie całej rodziny do góry nogami.



Zdjęcie "Iniemamocni" / materiały prasowe

"Watchmen: Strażnicy" (2019)

Kolejno komiksowa ekranizacja, wyróżniająca się ogromnym mrokiem. W przeciwieństwie do Avengersów, Watchmeni nie są tak doskonali i nieskazitelni, zdecydowanie bliżej im do zwykłych ludzi, którymi targają przeróżne emocje, także te najbardziej "niskie".



Nowy Jork, 1985 rok — świat ogarnięty strachem i paranoją. Świat, w którym ludzie, którzy kiedyś nosili maski, by walczyć z przestępczością, ukrywają swoją tożsamość. Jedynie niewielka ich grupa cały czas pracuje na rzecz ludzkości, ale pod ścisłą kontrolą rządu Stanów Zjednoczonych. W 1985 r. w tajemniczych okolicznościach ginie Komediant, jeden z członków grupy superbohaterów. Sprawę próbuje rozwiązać Rorschach, dawny kompan, który jest przekonany, że śmierć Komedianta nie była przypadkowa. Intuicja go nie zawodzi, a niedługo później kolejni bohaterowie stają się celem zamachów.

Widzowie mają okazję zobaczyć nie tylko wydarzenia z głównego wątku osadzonego w 1985, ale też cofają się w czasie do 1977 i sytuacji, które przyczyniły się do upadku mitu o "wspaniałych" bohaterach.

Pozycja obowiązkowa dla fanów historii o nadludziach!



Zdjęcie Kadr z filmu "Watchmen. Strażnicy" / materiały prasowe