Annie Awards: "Mitchellowie kontra maszyny" najlepszą animacją 2021 roku

Film "Mitchellowie kontra maszyny" okazał się w tym roku bezkonkurencyjny. Animacja zdobyła nagrody Annie Awards aż w ośmiu kategoriach, w tym za najlepszy film animowany, najlepszą reżyserię i najlepszy scenariusz.

"Mitchellowie kontra maszyny" to nowa produkcja twórców oscarowego hitu "Spider-Man Uniwersum" i filmu "LEGO Przygoda" . To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem. Gdy na świecie dochodzi do buntu maszyn, to właśnie oni muszą... zapobiec apokalipsie.



Film można oglądać na platformie streamingowej Netflix.

Zdjęcie Kadr z filmu "Mitchellowie kontra maszyny" / Netflix / materiały prasowe

Najlepszym animowanym serialem został obraz "Arcane", również dostępny na platformie Netflix.

"Arcane" to opowieść o delikatnej równowadze między dwoma miastami - bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między nimi rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun — nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory. Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół.

W serialu "Arcane" pojawiają się niektórzy znani bohaterowie League of Legends, m.in. takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor.

Zdjęcie Kadr z serialu animowanego "Arcane" / Netflix / materiały prasowe

Zaskakujące jest to, że w tym roku członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, przyznający Annie Awards, zupełnie pominęli animacje Disneya. Znane "Luca" oraz "Raya i ostatni smok" nie otrzymały ani jednej nagrody. Z kolei "Nasze magiczne Encanto" doceniono jedynie w pobocznych kategoriach: za muzykę, animację postaci i storyboardy.

Nagrody Annie Awards są przyznawane w Los Angeles przez kalifornijski oddział International Animated Film Association (ASIFA-Hollywood) od 1972 roku. Pierwotnie miały trafiać do rąk osób, które swoją długoletnią pracą przyczyniły się do rozwoju animacji jako producenci, reżyserzy, graficy, animatorzy, pisarze, muzycy i specjaliści od dźwięku, a także aktorzy od dubbingu. Od 1992 roku nagroda przyznawana jest także w kategorii Best Animated Feature, czyli dla najlepszego animowanego filmu, od niedawna w kategorii filmów telewizyjnych.

Zdjęcie Kadr z produkcji "Arcane" / Netflix / materiały prasowe

