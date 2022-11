5 sierpnia Anne Heche spowodowała tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. Jadąc z dużą prędkością po ulicach Los Angeles nagle wypadła z drogi i wjechała w budynek mieszkalny. Jak się później okazało, była wtedy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Po tym, jak strażakom udało się wydobyć ją z płonącego samochodu, została natychmiast przewieziona do szpitala. Niestety, aktorki nie udało się uratować – stwierdzono u niej śmierć mózgu. Bliscy Heche zadecydowali wówczas o odłączeniu jej od aparatury podtrzymującej życie i pobraniu narządów do przeszczepów.

Anne Heche: Rodzina otrzymuje pozwy

Kilka dni temu do sądu w Los Angeles wpłynął pozew autorstwa Lynne Mishele – kobiety, której dom został zdewastowany w wyniku owego wypadku. Postanowiła ona pozwać spadkobierców gwiazdy, domagając się 2 mln dolarów zadośćuczynienia. Jak argumentowali w pozwie jej prawnicy, zdarzenie to nie tylko pozbawiło ją dobytku, ale też wywołało problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się do tej pory.

"Jest nękana koszmarami i bolesnymi wspomnieniami, przez co boi się wychodzić z domu. Bezpośrednią konsekwencją skandalicznego zachowania i bezprawnych czynów Heche było narażenie zdrowia i życia powódki oraz jej ukochanych zwierząt. Nie wspominając o tym, że straciła wówczas dorobek życia" – brzmi treść pozwu.

Anne Heche pożyczyła pieniądze od byłego partnera?

Nie jest to jedyne roszczenie, z jakim będą musieli się skonfrontować bliscy aktorki. Z pozwem do sądu zgłosił się bowiem właśnie były partner Anne Heche. Mężczyzna domaga się od rodziny zmarłej gwiazdy zwrotu długu. Pozyskane przez "People" dokumenty sądowe ujawniły, że Thomas Jane , z którym Heche były związana w 2019 roku, pożyczył jej 157 tys. dolarów. Utrzymuje on, że odzyskał jedynie niewielką część tej kwoty. Aktorka miała spłacać dług w miesięcznych ratach wynoszących 10 tys. dolarów, jednak od sierpnia zeszłego roku nie dokonała żadnych wpłat. Jane domaga się więc od spadkobierców gwiazdy uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami, w sumie to 150 tys. dolarów.

Zdjęcie Thomas Jane i Anne Heche w 2020 roku / Michael Bezjian/Getty Images for Mammoth Media Institute / Getty Images

