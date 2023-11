W filmie "Horror Story" Anna Seniuk gra ekscentryczną babcię Aurelię, właścicielkę klimatycznej willi, do której trafia Tomek ( Jakub Zając ). Z kolei Marian Opania bywa tam gościem, który, jak na Złotą Rączkę przystało, godzi drobne naprawy z produkcją wysokoprocentowych trunków.



Reklama

Adrian Apanel zapytany, jak udało mu się namówić tak świetnych aktorów do udziału w jego pełnometrażowym debiucie przyznał, że było mu o tyle łatwiej, że zarówno Seniuk jak i Opania zagrali w jego krótkim filmie "Stancja".



"Wtedy przekonałem ich scenariuszem i swoim entuzjazmem. Za drugim razem było podobnie. Ponieważ pierwsza współpraca była udana myślę, że to też wpłynęło na ich decyzję" - zapewnił.

Reżyser wspomina współpracę z tymi wybitnymi aktorami jako nadzwyczajne doświadczenie.



"Zarówno pani Seniuk jak i pan Opania to niesamowici aktorzy. Są utalentowani, pracowici, przygotowani i po prostu życzliwi. Jestem bardzo szczęśliwy, że zgodzili się pracować ze mną przy tym filmie" - wyznał Apanel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: Adrian Apanel i jego "Horror Story", czyli debiut na Festiwalu INTERIA.PL

"Horror Story": Nietypowa komedia

"Horror Story" to przewrotna komedia o wchodzeniu w dorosłość, pełna ekscentrycznych postaci, które wprowadzają w życie głównego bohatera chaotyczną mieszankę horroru i komedii, burząc jego dotychczasowy świat. Na ekranie zobaczymy m.in.: Michalinę Olszańską ("Córki dancingu", "Dewajtis"), Paulinę Gałązkę ("Wszyscy moi przyjaciele nie żyją"), Martę Stalmierską ("Johnny"), Konrada Eleryka ("Furioza"), a także wspomnianych Jakuba Zajaca, Annę Seniuk i Mariana Opanię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: Jakub Zając o "Horror Story" INTERIA.PL

Tomek, świeżo upieczony absolwent bankowości, przyjeżdża do wielkiego miasta, by z przytupem rozpocząć dorosłe życie. Marzy o spektakularnym sukcesie, dzięki któremu odzyska względy swojej byłej dziewczyny i pokaże światu, na co go stać. Na początek, z braku funduszy decyduje się na wynajęcie pokoju w starej, rozpadającej się willi, zaludnionej przez gromadę ekscentrycznych lokatorów. Już pierwszej nocy orientuje się, że zamieszkał w domu rodem z horrorów. Wygląda na to, że stąd szybciej trafi do psychiatryka, niż do wymarzonej korporacji. Wielki świat szklanych biurowców, miłosnych podbojów i ogólnego "dolce vita" oddala się od Tomka, a jego młode życie pogrąża się w chaosie. Czy znajdzie w sobie dość siły, by wyrwać się z paszczy szaleństwa?