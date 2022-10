Anna Romantowska, czyli Helena Rataj z "Pułapki" i niezapomniana Wiktoria Zarychta z "Matek, żon i kochanek", miała zaledwie 20 lat, gdy poznała Krzysztofa Kolbergera. Oboje byli wtedy studentami warszawskiej szkoły teatralnej... Połączyła ich szczególna więź i, choć wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły im, że nie powinni się ze sobą wiązać, zdecydowali się założyć rodzinę. Po latach okazało się, że Kolberger skrywał tajemnicę, którą była jego orientacja seksualna - był gejem.

Anna Romantowska i Krzysztof Kolberger: Najpiękniejsza para na uczelni

Poznali się na korytarzu w gmachu warszawskiej szkoły teatralnej. Ona - rudowłosa, delikatna, skromna dziewczyna, on - piękny chłopiec o duszy romantyka. "Był przystojny, miał świetny głos, wydawał mi się wtedy zbyt idealny na tle innych - wspomina koleżanka z roku Ewa Dałkowska. Młodych studentów najpierw połączyła wielka przyjaźń. Anna Romantowska i Krzysztof Kolberger spędzali ze sobą każdą wolną chwilę, a ich znajomi uważali, że są najpiękniejszą parą na uczelni.

W aktorskim świecie mówiło się, że to on oszalał z miłości do niej, ona zaś studziła jego uczucia. Aktorka, choć Krzysztof zapewniał ją o swych uczuciach do niej, podejrzewała, że nie kocha jej tak, jak mężczyzna powinien kochać kobietę. Długo mu się opierała i starała się studzić jego uczucia, jakby przypuszczając, że ich związek nie ma szans, by przetrwać. Po studiach Ania i Krzysiek dostali angaże w Teatrze Narodowym oraz w Polskim Radiu, na antenie którego recytowali w kultowym "Lecie z Radiem" niezapomniane "Strofy dla Ciebie".

Pewnego dnia prowadzący "Lato z Radiem" - Tadeusz Sznuk - ogłosił, że Krzysztof Kolberger oświadczył się Annie. Wprost zapytał aktorkę, czy została poproszona o rękę, a ona potwierdziła, choć od razu dodała, że jeszcze nie zdecydowała, czy zgodzi się zostać żoną Krzysztofa. Wkrótce potem wzięli jednak ślub, a w 1978 roku na świat przyszła ich jedyna córka Julia .

Julia Kolberger: Coming out w imieniu ojca

Krzysztof Kolberger na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach (2001)

Anna Romantowska i Krzysztof Kolberger byli małżeństwem niespełna dekadę. Rozwiedli się na początku lat 80. Po dyskretnym ślubie, wzięli też dyskretny rozwód. Mimo iż małżeństwo nie trwało zbyt długo, aktorzy zostali przyjaciółmi. "Nie przychodzi mi do głowy żadna negatywna cecha jego charakteru, chyba zrobię z niego anioła" - mówiła o byłym mężu Romantowska. Nie uchroniło ich to jednak od plotek, że Krzysztof zostawił Annę dla... mężczyzny. Anna Romantowska podejrzewała, że jej mąż jest gejem. Nie przeszkadzało jej to jednak kochać go, szanować i podziwiać.

Dopiero w 2022 roku córka nieżyjącego aktora powiedziała głośno to, o czym wcześniej tylko szeptano. Pytana, czy rozmawiali o jego życiu prywatnym, stwierdziła, że mając 18 lat, wiedziała o nim już wszystko od wspólnego znajomego. "Jeśli się jest dzieckiem kochającego rodzica, to naprawdę orientacja rodzica jest bez znaczenia. I w drugą stronę: jeśli się kocha swoje dziecko, to orientacja dziecka też nie ma znaczenia. Jest ok być dzieckiem geja, dzieckiem lesbijki czy osoby transpłciowej... Ok jest też być rodzicem geja, lesbijki i całego spektrum osób LGBT+, wszelkich seksualności i tożsamości płciowych. Przestańmy mieć z tym problem" - mówiła Julia Kolberger w rozmowie z "Repliką". "Jestem do dziś zaprzyjaźniona z partnerem taty, wspaniałym człowiekiem. To jest dziadek dla mojego syna" - dodała, dokonując tym samym oficjalnie coming outu w imieniu zmarłego w 2011 roku ojca.

Anna Romantowska: "Dawno trzeba było to zrobić"

Anna Romantowska

Anna Romantowska od lat pojawia się na ekranie. Obecnie można zobaczyć ją w serialu Netflixa "Gang Zielonej Rękawiczki". Przy okazaji promocji produkcji udzieliła wywiadu m.in. portalowi Onet. W rozmowie z dziennikarzem poruszyła również temat orientacji byłego męża i jego coming oucie dokonanego ustami córki.

"Dawno trzeba było to zrobić. Po bredniach o ideologii, po odczłowieczeniu osób LGBT, po 'tęczowej zarazie', czarę goryczy przelało wystąpienie przedstawiciela Kai Godek z jej projektem 'Stop LGBT' w parlamencie. Że też się ziemia nie zatrząsła od tego plugawego spiczu. Wielu osobom ten wywiad był potrzebny. Nie tylko mnie" - powiedziała aktorka w wywiadzie.

Dodała również, że słowa córki zostały odebrane bardzo ciepło. "Zresztą, o dziwo, nawet na plotkarskich portalach, bo głównie one rzuciły się na tę "sensację", było bardzo dużo pięknych komentarzy. To przywraca wiarę w rozum, w dobro. I w to, że ta żałosna nagonka jest nieskuteczna" - podsumowała Anna Romantowska.Zobacz również:

