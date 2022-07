Kiedy w 1994 roku Gene Hackman ogłosił, że Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Fortepian" otrzymuje Anna Paquin , na scenę weszła przestraszona dziewczynka, która nie była w stanie wydobyć z siebie słowa. Kiedy w 2009 roku Zachary Quinto i Chris Pine wykrzyknęli jej imię jako laureatki Złotego Globa za rolę w serialu "Czysta krew", oczom uczestników gali ukazała się pewna siebie, seksowna blondynka.

Reklama

Anna Paquin jest drugą w historii, najmłodszą laureatką Oscara. W "Fortepianie" w reżyserii Jane Campion zgrała Florę McGrath, córkę głuchoniemej kobiety. Co ciekawe, zdobywając statuetkę dwunastolatka pokonała m.in. właśnie Holly Hunter, swoją filmową matkę, która nominowana była za drugi plan w "Firmie".

Zdjęcie Anna Paquin z Oscarem / Paul Harris / Contributor / Getty Images

Aktorka wspomina galę wręczenia Oscarów jako przytłaczające doświadczenie, ale wdzięczna jest losowi za wyróżnienie. I chociaż sama przyznała, że Oscar otworzył przed nią drzwi do kariery, to statuetkę przez długi czas trzymała w szafie, by nie wymuszać na znajomych pochlebnych komentarzy.

Anna Paquin: Zbuntowane nastolatki

Paquin jest z pochodzenia Kanadyjką, lecz wychowała się w Nowej Zelandii, dokąd rodzice przeprowadzili się, gdy miała 4 lata. Urodziła się 24 lipca 1982 roku w Winnipeg, w Kanadzie. Będąc dzieckiem marzyła, by zostać premierem Nowej Zelandii albo prawnikiem, ale rola w "Fortepianie" , do którego wygrała casting pokonując blisko 5000 kandydatek sprawiła, że Anna poświęciła się graniu.

Anna Paquin: Jak trafiła do kina? 1 / 16 Przypominamy najważniejsze kreacje w karierze Anny Paquin, znanej przede wszystkim z "Fortepianu", serii "X-Men" oraz serialu "Czysta krew". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Po rozwodzie rodziców zamieszkała wraz z matką i siostrą w Los Angeles. Zanim skończyła 16 lat, miała już na swoim koncie współpracę z takimi reżyserami, jak Franco Zeffirelli (rola młodej Jane w "Jane Eyre") czy Steven Spielberg (królowa Izabela II w "Amistad"). Po rolach w filmach "Harmider" i "Spacer po księżycu" zaczęła specjalizować się w portretowaniu zbuntowanych nastolatek.

W 2005 roku aktorka wróciła do tego typu postaci, wcielając się w rolę 17-letniej Lisy Cohen w filmie Kennetha Lonergana "Margaret" . Amerykańscy krytycy zgodnie wychwalali kreację aktorki, nierzadko określając ją jako jedno z największych osiągnięć w jej karierze.

"Margaret" 1 / 10 Anna Paquin w scenie z filmu "Margaret" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Dla wielu Anna Paquin na zawsze pozostanie jednak "mutantką" z kultowej serii "X-Men", w której zagrała Marie/Rogue i dziewczyną zakochaną w wampirze z "Czystej krwi". W 2008 roku aktorka postanowiła przyjąć rolę Sookie Stackhouse w serialu produkcji HBO, który - jak się okazało - nie tylko zmienił jej filmowy wizerunek, ale również życie osobiste.

Anna Paquin: Dziewczyna wampira w scenach seksu

Do roli Skookie Anna przefarbowała włosy na blond, a widzowie serialu mogą ją oglądać w wielu odważnych scenach erotycznych. Pytana przez dziennikarzy, czy ma problemy z nagością na ekranie, odpowiada, że nie jest to coś, z czym czułaby się niekomfortowo. Pracę w serialu ceniła na równi z pracą w filmie, zwłaszcza, gdy jak sama mówi, miała do czynienia z tak dobrze napisanym i wyprodukowanym materiałem, jak w przypadku "Czystej krwi". W 2009 roku aktorka otrzymała za rolę Złoty Glob.

Zdjęcie Anna Paquin i Stephen Moyer w serialu "Czysta krew" / FilmStills.net/Film Stills / Agencja FORUM

W jednym z wywiadów Paquin przyznała, że w pewnym sensie nagroda okazała się dla niej bardziej satysfakcjonująca niż zdobycie Oscara.

"Pracując nad tym serialem, byłam o wiele bardziej świadoma swojego wkładu. Przy 'Fortepianie' po prostu pojawiałam się na planie i robiłam to, co mi kazano. Nie rozumiałam, dlaczego wszyscy robią wokół tego Oscara wielkie zamieszanie. Będąc docenioną jako dorosła osoba, bardziej odczuwam fakt, że sukces jest to moja własna zasługa" - wspomina po latach.

Aktorka wyjawiła, że "Fortepian" po raz pierwszy w całości obejrzała dopiero w 2009 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dzieci Ireny Sendlerowej" [trailer]

W tym samym roku Anna Paquin zagrała główną rolę w polsko-amerykańskim filmie telewizyjnym "Dzieci Ireny Sendlerowej" . Aktorka zjawiła się w Gdańsku na uroczystej premierze filmu, a w Alei Gwiazd na Ołowiance odcisnęła swoją dłoń.



21 sierpnia 2010 roku Anna Paquin wzięła ślub z kolegą z planu "Czystej krwi", Stephenem Moyerem. Para zamieszkała w Venice, w stanie Kalifornia. We wrześniu 2012 roku na świat przyszły bliźniaki aktorskiej pary.

Po zakończeniu produkcji "Czystej krwi" w 2014 roku, Anna Paquin zaczęła pojawiać się w innych serialach. W 2017 roku zagrała między innymi w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Philip K. Dick's Electric Dreams", "Alias Grace" i serialu kryminalnym "Bellevue".

Piersi Anny Paquin w BBC News

W 2017 roku aktorka stała się bohaterką skandalu w telewizji BBC, gdy okazało się że jeden z pracowników stacji oglądał w czasie pracy kobiece piersi na ekranie swojego komputera. Moment został uwieczniony, gdyż nieuważny reporter robił to w tle programu informacyjnego prowadzonego przez dziennikarza stacji w studiu BBC.

Materiał błyskawicznie obiegł internet i stał się jednym z najbardziej popularnych filmików w sieci. Jak się okazało - klip z piersiami pochodził z serialu o wampirach "Czysta krew", w którym gra Paquin.

35-latka przyznała, że setnie się ubawiła po przeczytaniu tej wiadomości.



"Moje piersi! To jest tak śmieszne na naprawdę wielu poziomach! Teraz już wiem, o co wam chodziło i to jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie ostatnio widziałam!!! Dzięki za zabawę!" - napisała na Twitterze. Dodała też - "Wiesz, że ci się udało, jeśli... twoje cycki trafiają do wiadomości o 10".

Obecnie życie aktorki rozciąga się pomiędzy Kalifornią, Nowym Jorkiem, a Londynem, skąd pochodzi Stephen. Jest fanką muzyki alternatywnej, kuchni indyjskiej i wciąż czeka na dużą rolę kinową.

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]