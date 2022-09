"Lubisz grać zakonnice?" - takie pytanie padło w ostatniej sesji pytań i odpowiedzi, którą Anna Mucha przeprowadziła na swoim Instagramie. "Habit miałam dwa razy, ale za każdym razem była to przewrotna intencja... Raz w 'Jak oni śpiewają', a drugi: u wybitnego reżysera Grzegorza Królikiewicza w filmie 'Sąsiady', ale chciałabym kiedyś zagrać oddaną zakonnicę" - napisała Anna Mucha .

W "Sąsiadach" (2014) aktorka zagrała ciężarną prostytutkę, która przebiera się w strój zakonnicy i próbuje uwieść duchownego. Z kolei w polsatowskim show "Jak oni śpiewają" (2008), gdzie na niwie wokalnej rywalizowały ze sobą polskie gwiazdy, Anna Mucha przebrała się za zakonnicę, wykonując na scenie jedną z piosenek.

Reklama

Anna Mucha - śpiewająca zakonnica 1 / 18 Anna Mucha, fot. M.Ulatowski Źródło: MWMedia udostępnij

"Niewidzialna wojna": Anna Mucha zagrała matkę Patryka Vegi

Większość pytań w Q&A dotyczyła jednak jej roli w "Niewidzialnej wojnie" . Filmie, w którym Patryk Vega opowiada historię swojego życia. Musze przypadła rola matki Vegi, Ewy, która samotnie go wychowywała.

"Miałam trochę czasu, żeby się przygotować. Najważniejsze było dla mnie, żeby poznać, wysłuchać i zrozumieć Panią Ewę. Natomiast najtrudniejsze było oddanie jej dobroci, bezwarunkowej i bezgranicznej miłości i stworzenie takiej matki" - opisała swoją przygodę z tą kreacją.

Aktorka twierdzi, że lubi grać w filmach Vegi. "Patryk daje mi szanse i wyzwania. Praca z nim to jazda bez trzymanki, ale jest reżyserem, który wchodząc na plan wie czego chce i co robi. Dotrzymuje słowa i podziwiam go za odwagę w podejmowaniu decyzji. (...) Krzyczy, ale też jest bardzo konkretny i świadomy, wszystko działa, jak w zegarku... Bardzo szanuję ekipę Patryka" - wychwala reżysera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialna wojna" [trailer] materiały prasowe

Aktualnie Mucha pracuje nad spektaklem komediowym "O mało co...". Gra też w innej humorystycznej sztuce, "Przygoda z ogrodnikiem".

Czytaj więcej:

Marcin Dorociński w "Mission: Impossible"? Polski aktor przerwał milczenie

Seksbomba? Polska aktorka nie unika rozbieranych scen