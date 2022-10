Nowy film Larraína, zatytułowany "Maria", przedstawi "burzliwą, piękną i tragiczną historią życia jednaj z największych śpiewaczek operowych, przedstawioną z perspektywy jej ostatnich dni w Paryżu w 1970 roku". Scenariusz produkcji napisał Steven Knight, który współpracował już z Larrainem przy okazji filmu "Spencer" , opowiadającego o księżnej Dianie.

"Połączenie moich dwóch najgłębszych i najbardziej osobistych pasji - kina i opery - było moim długo oczekiwanym marzeniem. To, że mogę to zrobić z Angeliną, niezwykle odważną i ciekawą artystką, to fascynująca okazja. Prawdziwy dar" - przyznał reżyser.

Angelina Jolie dodała, że z pełną powagą bierze na siebie odpowiedzialność za życie i spuściznę Marii [Callas]. "Dam z siebie wszystko, by sprostać oczekiwaniom" - powiedziała aktorka, dodając, że od dawna podziwia twórczość Pabla Larraína .

"To, że dostałem z nim szansę na dopowiedzenie historii Marii na podstawie scenariusza Stevena Knighta, jest spełnieniem marzeń" - podkreśliła Jolie.

Kim była Maria Callas?

Maria Callas (naprawdę Maria Kalojerópulo) występowała w największych salach operowych świata, m.in. słynnej La Scali w Mediolanie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zasłynęła jako znakomita, wszechstronna śpiewaczka, o niebywałej sile i skali głosu, przy równoczesnym talencie aktorskim. Wystąpiła m.in. w filmie włoskiego reżysera Pier Paolo Pasoliniego "Medea", opartym na antycznej tragedii Eurypidesa.

