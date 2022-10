"Bejbis": To nie jest zwykła komedia

Ada ( Marta Żmuda Trzebiatowska ) i Mikołaj ( Grzegorz Małecki ) to para ze sporym stażem małżeńskim, wkraczająca w wiek 40 plus z 16-letnią córką Melą ( Basia Papis ) i w miarę udanym życiem rodzinnym. Po suto zakrapianej alkoholem i innymi używkami imprezie, w przypływie namiętności, zaliczają klasyczną wpadkę. Na świat przychodzi Janek, a świat zmienia się w chaos lub, jak to ujmie jeden ze znajomych Mikołaja: "w zarządzanie masą upadłościową nazywaną życiem" z dwójką dzieci.

"Bejbis" Andrzeja Saramonowicza to nie jest jednak zwykła komedia rodzinna czy romantyczna, to dość zjadliwy i ostry obraz polskiego społeczeństwa. Przerysowany? Owszem, ale dzięki temu jeszcze wyraźniej ujawniają się wszelkie przywary i absurdy, zarówno prawej, jak i lewej strony, a i środkowi też się dostanie. A to Polska właśnie.

Saramonowicz zwykle mocno gra na stereotypach, ostrym języku, kontrastach. Bohaterowie klną jak cały związek zawodowy szewców, piją, palą, zdradzają. Z ust padają wyświechtane teksty i stereotypowe określenia. Historia jak z mało ambitnej cukierkowej komedii romantyczno-rodzinnej. Czyli porażka? Zaraz zaraz! W tym momencie warto się zatrzymać i uświadomić sobie, że dla reżysera "Testosteronu" to wszystko jest jego wypracowaną metodą. Można ją kupić lub nie. Można uznać za udaną lub nie. Lecz nie można mu odmówić twórczej świadomości w sposobie budowania swoich kolejnych filmów.



"Bejbis": Satyra na Polskę

Gdy już zaakceptujemy opakowanie, w prezencie dostaniemy zabawną komedię z momentami naprawdę błyskotliwymi dialogami. Przede wszystkim satyrę na Polskę: tę medialną, tę katolicką, Solidarnościową, liberalną, Polskę wielkiego miasta i Polskę wsi. Satyrę na feminizm i patriarchat. Na Matkę-Polkę i Ojca-Polaka. Na młode i stare pokolenie. Satyrę na medium filmowe.

Saramonowicz potrafi być mistrzem dialogowej puenty (vide: "żołnierze wyklęci nie myją naczyń, oni je rozstrzeliwują"). Niestety w "Bejbis" Trzebiatowska i Małecki nie zawsze radzą sobie z ich podaniem. Widać to na przykład w kontraście do świetnego Bronisława Wrocławskiego w roli dziadka.



"Bejbis" to świadoma piramida stereotypów, która obnaża polskie chochoły. W czasie porodu Ada będzie mieć wizję, że rodzi dla Polski, narodu, Jana Pawła II i Jezuska, bo wszak Matka-Polka-inkubator ma swoje obowiązki. Potem jest już z górki. Rodzinny kryzys przechodzi przez życie bohaterów jak śnieżna kula. Można się zastanawiać, dlaczego Ada zaczyna pracować chwilę po porodzie i nad paroma innymi szczegółami, ale to tylko stelaż, który nie musi trzymać się logiki. Ma stać się lustrem, odbijającym naszą współczesną rzeczywistość.

Jak w "Idealnym facecie dla mojej dziewczyny" najnowszy film Saramonowicza ma przede wszystkim pokazać Polskę w krzywym zwierciadle, a przy okazji opowiedzieć miłą sercu historię o rodzinnym kryzysie, oblanym świątecznym sosem. Ale, jak we wspomnianym wcześniejszym filmie, reżyser wpada w podobną pułapkę, że do jednego worka wrzuca zbyt wiele.



Świadomie bądź nie udało się jednak twórcy uchwycić jedną dość w gruncie rzeczy smutną prawdę na temat polskiej rzeczywistości, zarówno tej politycznej i społecznej. Wynoszona na ojczyźniane ołtarze rodzina jako podstawowa jednostka społeczna, tak naprawdę najlepiej miałaby się bez tej całej polskiej rzeczywistości wokół.



6/10

