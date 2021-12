"Senorita 89": Pracowity rok Pablo Larraina

Premiera serialu "Senorita 89" zaplanowana została na 27 lutego przyszłego roku. Pokaże go hiszpańskojęzyczna platforma streamingowa Pantaya. Scenarzystą i reżyserem serialu jest Lucia Puenzo ("Tajemnica dziewczyny znad jeziora", "Latarnia na wybrzeżu orek").



Akcja serialu rozgrywać się będzie w Meksyku pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Jego bohaterką jest bogata kobieta, która sprowadza do swojej posiadłości 32 kobiety. Przez następne trzy miesiące przejdą tam intensywny trening, który pokaże, czy mają wszystko, czego potrzeba, by zwyciężyć w konkursie Miss Meksyku.

"Senorita 89": Piekło piękności

"Meksyk chce zobaczyć raj. Pokażmy im, jakie to piekło" – słyszymy w wypowiedzi kończącej emocjonujący trailer produkcji."Senorita 89" to wyrafinowany thriller dramatyczny osadzony w meksykańskim przepychu lat 80. Opowiada o Concepcion (Ilse Salas) stojącej za najważniejszym konkursem piękności w kraju. Do jej posiadłości La Encantada zjeżdżają 32 finalistki konkursu Miss Meksyku, gdzie trafiają w ręce ekspertów od makijażu, trenerów personalnych, a nawet chirurgów plastycznych. Z przepychu powoli zaczyna wyłaniać się mroczna prawda, a finalistki jednoczą siły, by ujść z życiem – czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

Ostatni film Pablo Larraina, "Spencer" , to jeden z oscarowych kandydatów. Największe szanse na statuetkę ma występująca w nim w tytułowej roli księżnej Diany, Kristen Stewart. Larrain po sukcesie filmu o księżnej, przygotowuje się już do nakręcenia kolejnego filmu biograficznego. "The True American" opowie historię oficera sił powietrznych Bangladeszu, który zostaje zastrzelony przez amerykańskich terrorystów polujących na muzułmanów po atakach z 11 września.

