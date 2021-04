Warner Bros zaprezentował pierwszy zwiastun thrillera "Ci, którzy życzą mi śmierci", w którym Angelina Jolie wciela się w postać strażaczki rozpamiętującej śmierć trzech osób, których nie zdołała uratować przed ogniem.

Angelina Jolie w zwiastunie filmu "Ci, którzy życzą mi śmierci"

Nagrodzona Oscarem Angelina Jolie wciela się w rolę Hannah, strażaczki rozpamiętującej śmierć trzech osób, których nie zdołała uratować przed ogniem. Pewnego dnia na swej drodze spotyka roztrzęsionego dwunastoletniego chłopca po ciężkich przeżyciach, dla którego staje się ostatnią deską ratunku.



W filmie występują również Nicholas Hoult (filmy z serii "X-Men"), Finn Little ("Rachunek sumienia"), Aiden Gillen ("Peaky Blinders"), Medina Senghore ("Happy!"), Tyler Perry ("Zaginiona dziewczyna"), Jake Weber ("Homeland") oraz Jon Bernthal ("Na przeklętej ziemi").



Nominowany do Oscara Taylor Sheridan ("Aż do piekła", "Wind River") wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał we współpracy z Michaelem Korytą i Charlesem Leavittem. Przy jego pisaniu cała trójka posłużyła się książką autorstwa Koryty.



W ekipie zdjęciowej znaleźli się znani reżyserowi z planu filmu "Wind River". Na przeklętej ziemi operator Ben Richardson, scenograf Neil Spisak i projektantka kostiumów Kari Perkins oraz jego współpracownicy z planu serialu Yellowstone - montażysta Chad Galster i kompozytor Brian Tyler.