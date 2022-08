Angelina Jolie przebywa obecnie we Włoszech, gdzie reżyseruje film "Without Blood". Z kolei pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o zadania aktorskie, gra meksykański duet - Salma Hayek i Demian Bichir .



Angelina Jolie pracuje z synami

47-letnia gwiazda reprezentuje ten typ rodzica, który ułatwia start swoim dzieciom w branży.



Jak ujawniła w rozmowie z tygodnikiem "People", jej synowie - Pax i Maddox, pracują blisko niej, gdyż znaleźli zatrudnienie w pionie reżyserskim. Jako asystenci są łącznikami między reżyserem a innymi działami.



Reklama

Szczególnie zapracowany jest Pax, który dodatkowo robi fotosy. Fotografuje aktorów lub sceny filmowe dla celów reklamowych. Pax był też fotosistą na planie filmu "Najpierw zabili mojego ojca" z 2017 r., innego reżyserskiego dzieła Jolie.

Wideo Najpierw zabili mojego ojca | Oficjalny zwiastun | Netflix [HD]

"Dobrze nam się razem pracuje. Kiedy ekipa filmowa jest najlepszą z możliwych, czujesz się w niej jak w rodzinie" - zapewnia Jolie. W tym przypadku "rodzina" nie jest tylko przenośnią.

"Without Blood" to film oparty na minipowieści Włocha Alessandra Baricco z 2002 r. Publikacja ta ukazała się także i w polskiej wersji językowej rok później pt. "Bez krwi". To historia życia pewnej kobiety, na której ojca napadli żołnierze, chcący zemścić się za doznane krzywdy. Po kilkudziesięciu latach konsekwencje tych wydarzeń są więcej niż zaskakujące.