Niespodziewane słowa Toma Hollanda o Zendayi. To już oficjalnie potwierdzone

Tom Holland i Zendaya są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Hollywood. Nie tylko prywatnie, ale także zawodowo tworzą niezwykle zgrany duet. Ich wspólne występy w filmach o Spider-Manie przyciągnęły miliony widzów na całym świecie, a w planach są kolejne produkcje, w tym nowy film Christophera Nolana. Niedawno aktor skomentował współpracę ze swoją partnerką w podcaście "Dish".

"To prawdziwe zbawienie" - Holland o wspólnym graniu z Zendayą

W rozmowie Holland nie szczędził ciepłych słów na temat Zendayi, z którą miał okazję pracować już trzykrotnie przy filmach z serii "Spider-Man". Zaczynając od lekkiego żartu, mówił o kulisach ich wspólnych wyjazdów na plan filmowy:

"Studia filmowe to uwielbiają. Jeden pokój hotelowy. Oddzielni kierowcy. Nie jesteśmy szaleni, dobra? To praca" - śmiał się aktor.

Jednak w bardziej poważnym tonie dodał, że praca z Zendayą jest dla niego niezwykle komfortowa i inspirująca:

"To prawdziwe zbawienie. Najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła. To po prostu idealne, gdy jesteś na planie, a reżyser daje ci wskazówkę, z którą może się nie zgadzasz, albo o której wiem, że ona jej szczególnie nie lubi. Wystarczy jedno spojrzenie na siebie, mówiące: nie mogę się doczekać, żeby to omówić później."

Zdjęcie Zendaya / Castel Franck/ABACA/Abaca/East News / East News

Zendaya o współpracy z Hollandem: "Czuję się bezpiecznie"

Zendaya również wypowiadała się na temat wspólnej pracy z Tomem, podkreślając, że partnerstwo na planie przekłada się na komfort i poczucie bezpieczeństwa. Aktorka doceniła profesjonalizm Hollanda, wspominając o jego zaangażowaniu i niezwykłej etyce pracy.

"Praca z Tomem to czysta przyjemność. Czuję się przy nim bardzo swobodnie, a jego podejście do pracy jest naprawdę inspirujące" - mówiła Zendaya w jednym z wywiadów.

Kolejne wyzwanie: film Christophera Nolana

Po sukcesie serii o Spider-Manie, Tom Holland i Zendaya ponownie pojawią się na dużym ekranie w produkcji Christophera Nolana. Choć szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, premiera zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. To będzie zupełnie nowe wyzwanie dla tej pary, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie fanów i krytyków.

