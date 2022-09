O dramatycznej sytuacji Pakistańczyków mówi się dziś na całym świecie. Jak co roku kraj ten nawiedziły deszcze monsunowe - tym razem jednak były one rekordowo obfite, prowadząc do śmiertelnych w skutkach powodzi. W krytycznym momencie pod wodą znalazła się blisko jedna trzecia kraju. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 1500 osób, a szkody oszacowano już na 30 miliardów dolarów. Naukowcy alarmują, że katastrofa ta jest kolejnym skutkiem gwałtownie postępujących zmian klimatycznych.

Państwowa agencja zarządzania klęskami żywiołowymi poinformowała tymczasem, że siejący spustoszenie kataklizm, który zdołał już pochłonąć tysiące domów, szpitali i szkół, to niejedyny problem zagrażający życiu mieszkańców. Choć wody powodziowe powoli ustępują, nad krajem zawisło widmo epidemii chorób zakaźnych, takich jak malaria, denga czy ostry nieżyt żołądka i jelit. W szczególnie dotkniętej klęską prowincji Sindh z tego powodu zmarło już ponad 300 osób.

Angelina Jolie odwiedzi dotknięty kataklizmem Pakistan

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy w udostępnionym na swojej stronie internetowej oświadczeniu ogłosił tymczasem, że do południowoazjatyckiego kraju wybiera się Angelina Jolie . Aktorka, która od lat zaangażowana jest w niesienie pomocy humanitarnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują, pragnie w ten sposób zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na dramatyczną sytuację ofiar powodzi. Laureatka Oscara ma odwiedzić centra reagowania kryzysowego oraz lokalne placówki pomagające przesiedleńcom, w tym afgańskim uchodźcom.

"Znana filantropka Angelina Jolie uda się z wizytą do Pakistanu, aby wesprzeć tamtejszą społeczność. Pani Jolie przyjedzie tu, żeby być naocznym świadkiem największej katastrofy tej dekady, zrozumieć tragiczne położenie osób nią dotkniętych i porozmawiać o działaniach, które należy podjąć, aby zapobiec takiemu cierpieniu w przyszłości. Pakistan, który odpowiada za zaledwie 1 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, jest zarazem drugim co do wielkości krajem przyjmującym uchodźców. Jego ludność udziela schronienia afgańskim uchodźcom od ponad czterdziestu lat" - brzmi treść oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego.

Organizacja podkreśla, że wizyta hollywoodzkiej aktorki w dalszej perspektywie może realnie wpłynąć na przyszłość kraju, który zmaga się obecnie z brakiem wody pitnej, chorobami i biedą. "Kraje takie jak Pakistan płacą najwyższą cenę za kryzys klimatyczny, którego nie spowodowały. Mamy nadzieję, że obecność pani Jolie zwróci uwagę świata na tę kwestię i skłoni do niesienia niezbędnej pomocy zwłaszcza te państwa, które mają największy wkład w globalną emisję dwutlenku węgla" - czytamy w oświadczeniu.

