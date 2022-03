Środowisko medialne i artystyczne aktywnie angażuje się w pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Stacja TVN zaprosiła widzów na koncert, z którego dochód zostanie przekazany na wsparcie dla ofiar ataku. Widowisko w łódzkiej Atlas Arenie uświetniły występy polskich i ukraińskich artystów, wszyscy odmówili przyjęcia honorariów.

"Testament" wybrzmiewa z całą mocą

Popularna ukraińska aktorka Ludmiła Smorodina wyrecytowała wiersz "Testament" autorstwa Tarasa Szewczenki. Później polski przekład wygłosił Andrzej Seweryn . Jednak po zakończeniu recytacji nie zszedł ze sceny. Zamiast tego wykrzyczał z całą mocą: "Rok 2022. Russkij wojenny karabl' - idi na ch*j!".

Zdanie okraszone wulgaryzmem (red. "Rosyjski okręcie wojenny, spie*dalaj") mieli wykrzyczeć obrońcy Wyspy Węży zaatakowani przez rosyjski statek marynarki wojennej. Słowa te odbiły się szerokim echem na całym świecie, szybko stając się symbolicznym sloganem.

Andrzej Seweryn: Ambasador kultury

Andrzej Seweryn - aktor, reżyser teatralny i filmowy, a od 1 stycznia 2011 r. dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Jest prawdziwym ambasadorem kultury polskiej we Francji, jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Był jednym z trzech cudzoziemców zaangażowanych do legendarnego zespołu Komedii Francuskiej.

"Praca jest moją misją. Grając na scenie, służymy nie tylko sobie samym, ale czemuś większemu od nas" - mówił o aktorstwie. W wywiadzie dla "Dziennika Bałtyckiego" (1993) przyznawał, że "tego zawodu nie da się zdefiniować". "Nie intelekt jest gwarancją powodzenia w aktorstwie. Często, przeciwnie, on przeszkadza. To zawód pełen sprzeczności. Czyż nie jest to rzecz tajemnicza, że publiczność na widok jednego aktora milknie, a nie zauważa wejścia innego" - zauważył.

