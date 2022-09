Andrzej Chyra przerywa milczenie! "Nakręcana jest nagonka na całe środowisko"

Andrzej Chyra przerywa milczenie w temat pamiętnego panelu

W rozmowie z Onetem Andrzej Chyra postanowił, jeśli nie wyjaśnić swoje słowa, to nadać im kontekstu. Aktor stwierdził, że "nakręcana jest nagonka na całe środowisko".

"Nie mówię, że przemoc w środowisku aktorskim się nie zdarza. Są to jednak odosobnione przypadki. Uważam, że wszyscy, którzy czegoś takiego się dopuścili, powinni ponieść konsekwencje, ale nie w mediach, pod hasłem "Stop przemocy w teatrze". Naznaczanie ludzi łatką w ramach "cancel culture" jest formą samosądu. Takie sprawy powinny kończyć się w sądzie - powiedział na łamach Onetu.

Andrzej Chyra wyjaśnił również, co zdenerwowało go w wypowiedzi jednej z uczestniczek panelu."Powtarzała, że powiedziałem, że młodzi nie działają. Może to

wzięła z innej mojej rozmowy? Później dodała, że artystów może trzeba uczyć aktywizmu.

Połączenie tych tematów i języka, w jakim się o nich mówi, sprawiło, że się

uniosłem. Mam wrażenie, że ludzie nie zauważają, że po tej "stronie

barykady", w sensie społeczno-politycznym, podkładamy sobie nogi.

Nakręcana jest nagonka na całe środowisko" - mówi aktor.Na koniec Chyra podsumowuje całą sytuację słowami:

"Po tym spotkaniu rozmawiałem z uczestnikami Campusu i zorientowałem się, że oni noszą w sobie przekonanie, że teatr i plan filmowy są miejscami przemocy. Moje wrażenia i doświadczenia — nie tylko moje, wielu innych osób, z którymi rozmawiałem — są inne".

Andrzej Chyra: Kontrowersje na Campus Polska Przyszłości

Andrzej Chyra był jednym z gości Campusu Polska. Podczas spotkania z publicznością, które prowadził Marcin Meller, aktorowi puściły nerwy. W spotkaniu z publicznością Campusu Polska, poświęconym zjawisku aktywizmu, wzięli udział znani polscy aktorzy: Julia Wyszyńska , Magdalena Popławska , Mateusz Banasiuk i Andrzej Chyra . Jednio z pytań z widowni zdenerwowało tego ostatniego.

"Czy uważacie, że aktorzy powinni być uczeni odpowiedzialności społecznej i tego, jak powinni swoją wrażliwością i zaangażowaniem okazywać wsparcie dla różnych inicjatyw? I czy i jak powinniśmy uczyć młodych artystów zaangażowania społecznego?" - zapytała aktorów jedna z kobiet.

"Nie" - uciął kategorycznie Andrzej Chyra, po czym kontynuował, podnosząc się z krzesła.



Zdjęcie Andrzej Chyra zdnenerwowany pytaniem o przemoc w teatrze / Artur Szczepański / East News

Andrzej Chyra: Chcecie uczyć artystów, jak mają się zachowywać?

"Przepraszam bardzo. Wszyscy teraz nagle się zajęli przemocą w teatrze. Jakieś dziewczyny niedawno poprosiły mnie, bym udzielił głosu. Czy wyście poszaleli?! Będziecie robić ogólnopolską akcję "przemoc w teatrze"?! Przepraszam, o co chodzi? Komu chcecie za przeproszeniem dopieprzyć, robiąc ogólnopolskie kampanie na ten temat? Przecież to kompletnie chore. Chcecie uczyć artystów, jak mają się zachowywać? Jak uczestniczyć? Bo co, przepraszam?!" - krzyczał Chyra.



Do akcji musiał wkroczyć prowadzący spotkanie Marcin Meller , uspokajając aktora. "Mam wyjść?" - odpowiedział Chyra.

Zdjęcie Andrzej Chyra / VIPHOTO/East News / East News

