W spotkaniu z publicznością Campusu Polska, poświęconym zjawisku aktywizmu, wzięli udział znani polscy aktorzy: Julia Wyszyńska , Magdalena Popławska , Mateusz Banasiuk i Andrzej Chyra .

Jednio z pytań z widowni zdenerwowało tego ostatniego.

"Czy uważacie, że aktorzy powinni być uczeni odpowiedzialności społecznej i tego, jak powinni swoją wrażliwością i zaangażowaniem okazywać wsparcie dla różnych inicjatyw? I czy i jak powinniśmy uczyć młodych artystów zaangażowania społecznego?" - zapytała aktorów jedna z kobiet.

"Nie" - uciął kategorycznie Andrzej Chyra, po czym kontynuował, podnosząc się z krzesła.

Andrzej Chyra: Chcecie uczyć artystów, jak mają się zachowywać?

"Przepraszam bardzo. Wszyscy teraz nagle się zajęli przemocą w teatrze. Jakieś dziewczyny niedawno poprosiły mnie, bym udzielił głosu. Czy wyście poszaleli?! Będziecie robić ogólnopolską akcję "przemoc w teatrze"?! Przepraszam, o co chodzi? Komu chcecie za przeproszeniem dopieprzyć, robiąc ogólnopolskie kampanie na ten temat? Przecież to kompletnie chore. Chcecie uczyć artystów, jak mają się zachowywać? Jak uczestniczyć? Bo co, przepraszam?!" - krzyczał Chyra.

Do akcji musiał wkroczyć prowadzący spotkanie Marcin Meller , uspokajając aktora. "Mam wyjść?" - odpowiedział Chyra.

Mikrofon przejął obecny na spotkaniu Mateusz Banasiuk.

"Aktywizmu trzeba uczyć wszystkich, a nie tylko artystów, którzy mają być za wszystko odpowiedzialni. No nie, jesteśmy częścią społeczeństwa, po prostu jesteśmy trochę bardziej rozpoznawalni i nasz głos dociera do większej grupy odbiorców" - podsumował aktor.

