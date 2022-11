W trakcie premiery najnowszego filmu z udziałem Amy Adams zatytułowanego "Rozczarowana", aktorka opowiedziała, że o powrocie Henry'ego Cavilla do roli Supermana powiedział jej mąż, Darren Le Gallo. Wyjawił jej, że Cavill pojawił się na krótko w tej roli w scenie po napisach filmu "Black Adam" . "Cieszę się z jego powrotu, bo jest wspaniałym Supermanem" - powiedziała Adams w rozmowie z portalem "Variety".

Amy Adams ponownie wcieli się w Lois Lane?

Powrót Cavilla do roli słynnego bohatera zrodził automatycznie pytanie o to, czy Adams - jak za dawnych lat - pojawi się obok niego na planie w roli dziennikarki Lois Lane. Jak się okazuje, aktorka sama jeszcze tego nie wie.

"Nie rozmawiali ze mną na ten temat. Jeśli ja zagram tę rolę - wspaniale. Jeśli zagra ją ktoś inny, będę wspierała wszelkie wybory studia, bo rolę Lois w przeszłości grało już wiele wspaniałych aktorek" - powiedziała.

Henry Cavill wraca jako Superman

Henry Cavill zagrał postać Supermana w kilku produkcjach wytwórni DC FIlms. Po raz pierwszy wcielił się w tego superbohatera w 2013 roku w filmie "Człowiek ze stali" . Potem można go było zobaczyć w tej roli w filmach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Liga sprawiedliwości" i jego późniejszej wersji: "Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera". Jego powrót do roli Supermana w "Black Adam" był zaskakujący, bo Cavill jakiś czas temu ogłosił, że na dobre żegna się z tą rolą.

Film "Rozczarowana" z Amy Adams w roli głównej zadebiutuje na Disney+ już w piątek 18 listopada. Aktualnie kończone są prace nad innym filmem z udziałem tej sześciokrotnie nominowanej do Oscara aktorki, komediohorrorem "Nightbitch". Opowiada on o kobiecie, która zaczyna się martwić tym, że zamienia się w psa. Amy Adams miała też pojawić się w serialu "Kings of America" ("Królowie Ameryki"), ale jego produkcja póki co nie doszła do skutku.

