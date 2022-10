6,5 miliona dolarów zarobione w pierwszy weekend wyświetlania przez "Amsterdam" Davida O. Russella wystarczyło filmowi na zajęcie zaledwie trzeciego miejsca w północnoamerykańskim box-office. O ponad dwie długości wyprzedził go horror "Uśmiechnij się" , który w ogóle miał nie być pokazywany w kinach. Pogłębia to tylko skalę porażki "Amsterdamu".



"Amsterdam": Gwiazdy nie pomogły. Wielka klęska w kinach

Akcja filmu "Amsterdam", którego polska premiera została zaplanowana na 14 października, rozgrywa się w latach 30. ubiegłego wieku. Jego bohaterami jest trójka bliskich przyjaciół - dwóch żołnierzy i sanitariuszka, którzy zostają uwikłani w jedną z najbardziej sensacyjnych intryg w historii Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych w filmie Russella występują oprócz Margot Robbie , Christiana Bale'a i Roberta De Niro jeszcze John David Washington , Chris Rock , Anya Taylor-Joy , Zoe Saldana , Michael Shannon , Timothy Olyphant , Andrea Riseborough , Taylor Swift , Rami Malek i Mike Myers .

W poprawie sytuacji filmowi Russella nie pomogą słabe recenzje krytyków. Obecnie na serwisie "Rotten Tomatoes" jedyne 34 proc. recenzji jest pozytywnych. Lepiej wygląda to jeśli chodzi o oceny widzów. Tych pozytywnych jest 60 proc. Potwierdza to też ocena CinemaScore, czyli ta wystawiana w skali szkolnej przez widzów bezpośrednio po seansie. "Amsterdam" otrzymał od nich niezłą ocenę B. Nie zmienia to faktu, że jeśli chodzi o profesjonalne recenzje, "Amsterdam" jest jednym z najgorzej ocenianych filmów Russella w karierze.

Wideo "Amsterdam" [trailer]

Wynik kasowy "Amsterdamu" trochę usprawiedliwia sytuacja panująca w kinach po szczycie pandemii COVID-19. Dokładnie takie filmy jak nowe dzieło Russella są tam oglądane najmniej chętnie. To wysokobudżetowe dramaty skierowane do starszych widzów.