"Kilka miesięcy temu poszłyśmy z Jagą do kina na film 'Raya i ostatni smok' . Całkiem spoko był. Odrobinę za dużo bieganko-nawalanki jak dla mnie, ale pacyfistyczny przekaz był w dechę, fajni drugoplanowi bohaterowie i ogólnie na plus. Ale ja nie o tym dzisiaj. Od tamtego czasu moja córka wracała do mnie jak bumerang z tematem wygolenia boku głowy..." - Aleksandra Hamkało relacjonuje na swoim InstaStories.

Reklama

Wideo "Raya i ostatni smok" [trailer 2]

Być jak Namaari

Postacią, która spodobała się Jagnie w tej historii zainspirowanej folklorem południowo-wschodniej Azji jest Namaari. Wielu widzów dopatrzyło się w relacji łączącej Namaari z Rai charakteru romantycznego, co czyniłoby tytułową bohaterkę pierwszą w historii postacią LGBT wśród księżniczek Disneya.



"Do tej pory oczywiście było zapuszczanie warkocza Elsy. Nic nie dawało podparte faktami gadanie, że graficy, którzy tworzyli fryzurę Elsy umieścili tam tych wirtualnych włosów cztery razy więcej niż ma normalny człowiek" - wspomina Hamkało. Elsa to jedna z głównych bohaterów filmu animowanego "Kraina lodu" .



Mimo że Hamkało wielokrotnie przedstawiła córce wszystkie za i przeciw dotyczące pomysłu na fryzurę, Jagna wciąż była bardzo zdeterminowana, by ogolić część głowy. W końcu aktorka się ugięła. "Zabrałam ją jednak do mojej fryzjerki, żeby misja miała jak największe szanse na powodzenie!" - stwierdziła, dołączając zdjęcie z wizyty swojej córki w salonie. Stylistka owszem użyła maszynki, ale nie wygoliła zbyt wysoko skroni i fryzura prezentuje się dosyć subtelnie.



Aleksandra dała do zrozumienia, że ceni w córce jej upór i oryginalność. "Kocham ją totalnie. Born to be brave [urodziła się, żeby być dzielną - przyp. red.]" - podsumowała ich perypetie.



Aleksandra Hamkało: Piękna 25-letnia 1 / 10 Głośno zrobiło się o niej w ubiegłym roku za sprawą odważnej obyczajowo roli w debiucie reżyserskim Barbary Białowąs "Big Love", jednak po raz pierwszy na dużym ekranie Aleksandrę Hamkało - jako 12-letnią dziewczynkę - oglądaliśmy już w 2001 roku u boku Krzysztofa Pieczyńskiego w obrazie "Jutro będzie niebo". Z okazji przypadających dziś 25. urodzin aktorki przypominamy najważniejsze momenty jej kariery - fot. Łukasz Szeląg Źródło: Reporter udostępnij

Aktorka ma jeszcze jedno dziecko. Rok temu powitała na świecie syna, Gustawa. Pociechy wychowuje wspólnie z mężem Filipem Kalinowskim, kompozytorem i realizatorem dźwięku.

Zobacz również:

Młoda polska aktorka nago. Starszy partner zawstydzony

Zbyt realistyczne sceny erotyczne? Mówił o niej cały świat

Rozwiódł się dla niej z żoną. Dlaczego porzucił ją i ich córkę?