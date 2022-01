Alec Baldwin wyznał, co chce osiągnąć w tym roku

Okazało się, że mam wokół siebie więcej życzliwych i troskliwych ludzi niż osób, które złośliwie komentowały śmierć Halyny Hutchins. Nie boję się tego powiedzieć na głos. To prawda, ktoś zginął, w bardzo tragicznych okolicznościach. A jednak dostałem mnóstwo wsparcia od ludzi dobrej woli. To po prostu niesamowite. Ten wypadek był niewątpliwie najgorszą sytuacją, w jakiej kiedykolwiek brałem udział. Mam nadzieję, że instytucje odpowiedzialne za badanie tej sprawy dotrą wkrótce do prawdy. Nikt nie pragnie tego bardziej niż ja

powiedział Baldwin w nagraniu.