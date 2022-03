Według serwisu "Deadline", 63-letni Alec Baldwin wystąpi w lekkich komediach familijnych "Kid Santa" i "Billie's Magic World". W ich obsadzie jest też cztery lata młodszy brat Aleca - William Baldwin .



Alec Baldwin zagra we włoskich komediach

Reżyserem obu produkcji, określanych jako bożonarodzeniowe komedie, które łączą animację i występy aktorskie, jest Francesco Cinquemani. Alec Baldwin pracował już z nim przy filmie science-fiction "Andron" z 2015 roku. Zdjęcia do filmów rozpoczęły już w Rzymie.



Alec Baldwin, tuż po październikowym wypadku na planie "Rust", zapowiadał, że zrobi sobie dłuższą przerwę o aktorstwa. Jednak już pod koniec grudnia zmienił zdanie i zapowiedział w mediach społecznościowych, że ma "już dość rozpamiętywania tragedii na planie", więc zamyka tamtą historię. W emocjonalnym nagraniu wideo stwierdził, że chce "po prostu pójść do przodu ze swoim życiem".

Wygląda na to, że zawodowo "ruszył do przodu", ale sprawy związane z wypadkiem nie zostały jeszcze wyjaśnione. Nadal trwa w tej sprawie śledztwo, a zatrudnieni przy westernie "Rust" filmowcy, przy pomocy swoich adwokatów, próbują przerzucać odpowiedzialność za doprowadzenie do tragedii na innych.



Nie inaczej postępuje Baldwin, który we wniosku o arbitraż złożonym niedawno w amerykańskiej komercyjnej organizacji JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) domaga się zwolnienia go ze wszelkiej odpowiedzialności finansowej za tragedię na planie "Rust", a także nieobciążania go kosztami sądowymi.

Tragedia na planie westernu "Rust"

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło 21 października na planie westernu "Rust", którego Alec Baldwin jest współproducentem oraz w nim występuje. Hollywoodzki gwiazdor wystrzelił z pistoletu-rekwizytu pocisk, który zabił operatorkę Halynę Hutchins i ranił w ramię reżysera Joela Souzę.

W toczącym się śledztwie nie wskazano jeszcze winnych tego zajścia, choć kolejni świadkowie zwracają uwagę na zaniedbania na planie. W tym na lekkomyślność pierwszego asystenta reżysera Dave'a Hallsa, który nie sprawdziwszy broni, przekazał ją Baldwinowi, zapewniając, że jest bezpieczna.

Film kręcony był w Bonanza Creek Ranch, często wynajmowanym przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów.



Halyna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

