"Chief of Station" przedstawia historię emerytowanego szefa zagranicznej komórki CIA, którego portretuje Alec Baldwin. Gdy dowiaduje się on, że śmierć jego żony nie była wynikiem wypadku, postanawia wrócić do szpiegowskiego światka, by rozwikłać wstrząsający spisek. Łączy siły z dawnymi przeciwnikami, jak również ze zbuntowaną agentką graną przez Olgę Kurylenko.

Reżyserem filmu będzie Jesse V. Johnson, który ma w swoim dorobku m.in. "Komornika" i "Hooligans 2: Do ostatniej krwi". Nim Johnson uznał, że najlepiej czuje się przed kamerą, był kaskaderem i koordynatorem scen akcji, udzielając się przy superprodukcjach pokroju "Mission: Impossible 3", "Terminator 3" i "Planeta małp".

"Mam zaszczyt współpracować przy tej epickiej przygodzie z jedną z prawdziwych legend kina. Spotkanie Aleca i Olgi z pewnością zaowocuje magią na ekranie" - Johnson powiedział serwisowi Deadline o swoim najnowszym projekcie.

Z Kurylenko pracował już w tym roku przy filmie "Reguły zabijania".

Alec Baldwin: Postrzelił śmiertelnie kobietę

Alec Baldwin nie przerwał kariery aktorskiej po tym, jak w październiku 2021 r. na planie niezależnego westernu "Rust" w stanie Nowy Meksyk nieumyślnie postrzelił śmiertelnie operatorkę Halynę Hutchins. Choć początkowo publicznie deklarował, że rozważa dłuższy rozbrat z aktorstwem, w lutym w Anglii brał udział w zdjęciach do thrillera "97 minutes", o porwaniu Boeinga 767, któremu grozi katastrofa z powodu wyczerpania się paliwa.



