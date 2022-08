"Witaj Londynie, chcę zagrać z Tobą w grę" - mówi w nagraniu zapowiadającym otwarcie escape roomu "Saw: The Expercience" złowieszczy głos, doskonale znany widzom filmu "Piła". W krótkim klipie można dostrzec obskurne wnętrza piwnicy. To jedno z pomieszczeń, w którym zostaną uwięzieni chętni doświadczyć chwili grozy na własnej skórze.

"Piła": Londyński escape room

Jak dowiadujemy z oficjalnej strony londyńskiego escape roomu, na gości czekać będzie kilka takich mrożących krew w żyłach pomieszczeń. Aby jak najwierniej oddać klimat "Piły" nad całym projektem czuwały wytwórnie filmowe Lionsgate, Twisted Pictures i The Path Entertainment Group. Żeby uciec z tego miejsca, trzeba się będzie wykazać się sprytem, pomysłowością i odwagą, ale też szacunkiem dla zasad moralnych.

"Żadne działanie nie pozostaje bez konsekwencji. Czy uważasz, że masz to, czego potrzeba, aby uciec przed najnowszym testem Jigsawa?" - ostrzegają twórcy escape roomu "Saw: The Expercience".



Za bilet wstępu do przerażającego świata Jigsawa trzeba bedzie zapłacić 39 funtów.

