"Porozmawiałem z Taiką (Waititim - reżyserem filmu) i zapytałem go, czy zdaje sobie sprawę z tego, że jestem chudym komikiem. Dopytałem go też, kiedy mam stawić się na planie. Kiedy usłyszałem, że za dwa tygodnie, obiecałem, że dam z siebie wszystko, no ale było to jednak mało czasu. Upewniłem się jedynie, że nie muszę być tak wielki jak Thor. Tego dnia, gdy to kręciliśmy, zrobiłem przed zdjęciami czterysta pompek" - tak opisał kulisy angażu Goldstein w rozmowie z portalem "The Playlist".