Martin Sheen żałuje zmiany nazwiska

"Żałuję. Oficjalnie swojego nazwiska nie zmieniłem" - mówi Martin Sheen w rozmowie z "Closer Weekly".

Amerykański aktor dodaje, że w akcie ślubu, paszporcie i prawie jazdy wciąż widnieje jego prawdziwe nazwisko - Ramon Estévez.

"Nigdy nie zmieniłem nazwiska, oficjalnie - w paszportach i dokumentach - cały czas występuję jako Ramón Esteves. Kiedy jednak przybyłem do Nowego Jorku w 1959 roku, istniało tam bardzo duże uprzedzenie do mniejszości hiszpańskiej, szczególnie puertorykańskiej, którą ja osobiście uwielbiałem" - przyznał kilka lat temu w jednym z wywiadów.

Reklama

Zdjęcie Martin Sheen w 1980 roku / Mike Moore/Evening Standard/Getty Images / Getty Images

"Moja uroda wskazywała jednak na to, że jestem Irlandczykiem. Spróbowałem pójść tą ścieżką. Nazwisko Sheen wziąłem od ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku, który był pierwszym telewizyjnym kaznodzieją. Miał w tamtym czasie program o tematyce biblijnej. Zawsze postrzegałem go jako aktora. Pomyślałem więc, że spróbuję. Może jego nazwisko przyniesie mi szczęście" - dodał Sheen.



Gwiazdor ma trzech synów. Dwaj Emilio i Ramon nazywają się Estévez, trzeci - przyjął "sceniczne" nazwisko ojca i robi aktorską karierę jako Charlie Sheen.

Rodzina Martina Sheena to prawdziwy "tygiel narodów". Aktor urodził się w wielodzietnej rodzinie imigrantów. Jego rodzicami byli: urodzony w Hiszpanii Francisco Estevez i Irlandka Mary Ann Phelan. Oboje wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Martin Sheen to nie tylko aktor, od lat udziela się także jako aktywista społeczny i działacz pacyfistyczny. Regularnie udziela poparcia politykom Demokratów.

Największą sławę i uznanie przyniosła mu rola w filmie Francisa Forda Coppoli "Czas apokalipsy" (1979). Gwiazdor ma na swym koncie takie kreacje w takich filmach i serialach, jak "Wall Street" , "JFK" , "Prezydent: Miłość w Białym Domu", "Kennedy", "Hot Shots", "Droga życia" czy "Prezydencki poker".

Zdjęcie Martin Sheen w 2019 roku / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Wioletta Kołek, czyli Viola Kołakowska

Viola Kołakowska jest modelką, stylistką i niezawodową aktorką. Przez ponad 10 lat była w związku z Tomaszem Karolakiem. Na swoim koncie ma wiele epizodów w kultowych filmach, udział w programach telewizyjnych oraz rozbierane sesje. W czasie pandemii zasłynęła jednak jako czołowa koronasceptyczka polskiego show-biznesu i zwolenniczka teorii spiskowych.



Viola Kołakowska urodziła się 13 lipca 1977 w Chorzowie jako Wioletta Kołek. Nie wiadomo, czy decyzja o zmianie nazwiska była spowodowana traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa, czy chęcią zaistnienia w show-biznesie.



Zdjęcie Viola Kolakowska / Piętka Mieszko / AKPA

Jennifer Aniston: Greckie korzenie

Jennifer Aniston fani pokochali ponad dwie dekady temu za rolę Rachel w kultowym serialu "Przyjaciele". Przez lata kariery aktorka wzięła udział w wielu produkcjach serialowych i filmowych, dzięki którym zyskała uznanie widzów i krytyków. Teraz jest jednym z najgorętszych nazwisk show-biznesu!

Aniston posiada greckie korzenie. Jej ojciec, który również jest aktorem, urodził się na Krecie jako syn Stelli i Anthoniego Anastassakisa. Gdy miał zaledwie dwa lata jego rodzina wyemigrowała do USA. Postanowili wtedy przystosować swoje nazwisko do angielskiego brzmienia.

Zdjęcie Jennifer Aniston / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Borys Szyc: Nazwisko matki

Borys Szyc to znakomity aktor, który ma na swym koncie role w takich filmach, jak "Wojna polsko-ruska", "Vinci", "Testosteron", "Symetria", "Pokot", "Piłsudski" czy "Kamerdyner".



Aktor urodził się w 1978 roku jako Borys Michalak. Pod koniec studiów zaczął posługiwać się jednak panieńskim nazwiskiem matki i tak cała Polska poznała go już jako Borysa Szyca.

Zdjęcie Borys Szyc / Baranowski / AKPA

Izabella Miko: Amerykański sen

Izabella Miko , polska aktorka i tancerka od ponad 20 lat mieszkająca i pracująca w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę nazywa się Izabela Mikołajczak. Jest córką znanej pary aktorskiej - Aleksandra Mikołajczaka i Grażyny Dyląg. W życiu zawodowym gwiazda posługuje się po prostu pseudonimem artystycznym.

Zdjęcie Izabella Miko / Podlewski / AKPA

Tomasz Kammel: Niemieckie pochodzenie

Tomasz Kammel , jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Polsce, zapewnia widzom rozrywkę od przeszło dwóch dekad.

Kariera Tomasza Kammela rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Co ciekawe wtedy prowadzący występował jako Tomasz Kamel. Ostatnio dziennikarz wyjaśnił, dlaczego w jego nazwisku pojawiło się jeszcze jedno "m". Okazuje się, że jego dziadkowie mieli niemieckie korzenie i nosili nazwisko Kammel.

"Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (...) urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel"- wyjaśnił. "Takie to były czasy. Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na 'Kammel', bazując na aktach urodzenia" - dodał. Sam po latach zdecydował się powrócić do pierwotnej wersji nazwiska.

Instagram Post

Zobacz też:

Frances McDormand: "Nie byłam ładna, nie byłam słodka"

Selma Blair: Kariera, alkohol i stwardnienie rozsiane

Ben Stiller w BBC opowiedział o wizycie w Ukrainie. Jest zdruzgotany!