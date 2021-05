Viola Kołakowska i jej kontrowersyjna kariera w show-biznesie

Viola Kołakowska jest modelką, stylistką i niezawodową aktorką. Przez ponad 10 lat była w związku z Tomaszem Karolakiem. Na swoim koncie ma wiele epizodów w kultowych filmach, udział w programach telewizyjnych oraz rozbierane sesje. W czasie pandemii zasłynęła jako czołowa koronasceptyczka polskiego show-biznesu i zwolenniczka teorii spiskowych. Jaka była jej droga do sławy?

Viola Kołakowska

Viola Kołakowska urodziła się jako 13 lipca 1977 w Chorzowie jako Wioletta Kołek. Nie wiadomo, czy decyzja o zmianie nazwiska była spowodowana traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa czy chęcią zaistnienia w show-biznesie.

Dziś jest o niej szczególnie głośno ze względu na kontrowersyjne teorie, które głosi. Celebrytka uważa na przykład, że pandemia koronawirusa jest wymyślonym tworem, na który dała się nabrać większość społeczeństwa. Kołakowska zrezygnowała z noszenia masek ochronnych i stanowczo wypowiada się na temat szczepień. Ostatnio w tej kwestii miała potyczkę słowną z Maciejem Stuhrem.



Trudne dzieciństwo

"Jestem DDA, dorosłym dzieckiem alkoholika, ojciec pił i bił. Miałam do mamy dużo żalu, że mnie wystarczająco nie chroniła. Myślałam kiedyś, że nie walczyła, a ona robiła to najlepiej, jak umiała. Sama siebie nie potrafiła obronić, była typem ofiary. Teraz, po latach, ją rozumiem, podziwiam, szanuję, widzę jak silną jest kobietą " - czytamy na łamach serwisu kobieta.pl. "Byliśmy zrzuceni na margines. To mocno hartuje na życie. Poczucie, że musisz być stale w gotowości, bo nie wiesz, jak skończy się kolejny dzień, dobrze czy nie" - dodała.

Modelka w czasie tamtej rozmowy przyznała także, że do dziś boryka się z konsekwencjami tej trudnej sytuacji. "Wciąż jestem napięta, chciałabym umieć odpuścić, nie bać się o nic, ale nie mogę. Jestem jednym wielkim strachem" - wyznała przed laty.

Viola Kołakowska - kariera

Debiutowała jako modelka w połowie lat 90. Prezentowała m.ni. kolekcje Teresy Rosati czy Hexeline. Pozowała nago dla magazynów "CKM" (2000 r.) oraz "Playboy" (2001 r.).

Później rozpoczęła się jej kariera aktorska. Wcielała się głównie w epizodyczne role w filmach takich, jak: Egoiści (jako Luba, prostytutka na wieczorze kawalerskim "Młodego", 2000 r.), "Quo vadis" (jako niewolnica Petroniusza, 2001 r. ), Dzień świra (jako jako dziewczyna reklamująca "antyprykator", 2002 r.), "Siedem przystanków na drodze do raju" (jako Honorata, Panna Młoda, 2003 r.), "Samotność w sieci" (jako Jennifer, 2006 r.), "Listy do M. 3" (jako kobieta w parku, 2017 r.), "Planeta Singli 2" (jako Doula, asystentka Panira, 2018 r.).

Kołakowska zaliczyła także wiele, głównie epizodycznych, ról serialowych m.in w "Rodzinie zastępczej", "Trędowatej", "Zostać miss", "Kryminalni", "39 i pół", "Szpitalu", "Na Wspólnej", czy "Lepszej połowie".



Violetta Kołakowska "Zostać miss"

W 2000 roku wstąpiła ponadto w spektaklu Teatru Telewizji "Temida jest kobietą, czyli historie zapożyczone od Guy de Maupassanta" Tomasza Wiszniewskiego. Z kolei w 2009 roku była stylistką programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", wraz z Ewą Krajewską przygotowywała cykl reportaży pt. "Moje ciuchy: metamorfoza...".

W 2017 roku aktorka wystąpiła w spektaklu "Byk Ferdynand" w reżyserii Tomasza Karolaka w warszawskim Teatrze IMKA. W 2019 wzięła z kolei udział w czwartej edycji programu "Agent - Gwiazdy", w której zajęła trzecie miejsce.

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak

Od 2006 do 2017 roku Viola Kołakowska pozostawała w związku z aktorem Tomaszem Karolakiem. Mają córkę Lenę Lenę (ur. 5 listopada 2007) i syna Leona (ur. 20 lutego 2013).

"Zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie. Byłem przekonany, że jestem niegodny tak pięknej kobiety. Żyłem wtedy w wieloletnim związku" - stwierdził kiedyś Tomasz Karolak w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

Viola także wyznała, że była szaleńczo zakochana w swoim partnerze. "Oszalałam na punkcie Tomka, byliśmy sobą odurzeni. Wyzwolił mnie z moich demonów, dał fantastyczną energię. Niezwykły, szalony, pełen pasji, zabawny chłopak, który dopomógł mi rozwinąć skrzydła. Ale najpierw je rozwinął, potem zamknął" - mówiła w rozmowie z "Vivią!".



Para była niezwykle popularna, a ich związek był szeroko komentowany w prasie, głównie za sprawą licznych rozstań i powrotów. Ostatecznie w 2017 roku poinformowano o rozpadzie związku. Dziś jednak status pary nie jest jasny, czasami w sieci pojawiają się fotografie, na których pozują razem. Partnerzy z pewnością są nadal obecni w swoich życiach, choćby ze względu na wspólne potomstwo.

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak (2008)