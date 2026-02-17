Bonnie Wright: świat pokochał ją za rolę w "Harrym Potterze"

Kiedy w latach 90. XX wieku Joanne K. Rowling pracowała nad pierwszą częścią przygód o czarodzieju z Hogwartu, niewiele wskazywało na to, że "Harry Potter" stanie się popkulturowym fenomenem.

Na fali popularności książek, wyprodukowano uwielbianą na całym świecie serię filmową, która rozpoczęła się od premiery filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w 2001 roku. Po dekadzie sukcesów cykl zakończył się na ósmej produkcji - "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II".

Głośna seria wyniosła na szczyt wiele młodych gwiazd, takich jak Daniel Radcliffe, Rupert Grint czy Emma Watson. Popularność zdobyli także aktorzy drugoplanowi, w tym Bonnie Francesca Wright, którą mogliśmy podziwiać w roli młodszej siostry Ronalda Weasleya - Ginevry "Ginny" Weasley.

James Phelps, Rupert Grint, Bonnie Wright i Oliver Phelps Murray Close/ Getty Images Getty Images

Bonnie Wright: jak potoczyły się jej losy?

Bonnie Wright urodziła się 17 lutego 1991 roku w Londynie. Gdy miała 9 lat, brat namówił ją do udziału w castingu do roli nieśmiałej Giny, twierdząc po lekturze książek, że jest do niej bardzo podobna. Mimo początkowych wahań Wright stanęła do walki z tysiącami kandydatek. Gdy otrzymała pozytywną odpowiedź ze strony twórców, od razu sięgnęła po powieści, by się jak najlepiej przygotować.

Po latach aktorka nie kryła rozczarowania scenariuszem filmów. Jej zdaniem doszło do spłycenia postaci Ginny i zarazem pozbawienia jakiejkolwiek osobowości.

"Czasem było to trochę rozczarowujące, ponieważ były pewne aspekty tej postaci, których po prostu nie mogliśmy pokazać, bo nie było ku temu odpowiednich scen. Myślę, że czułam się przez to nieco sfrustrowana i zaniepokojona" - mówiła w podcaście "Inside of You".

Po zakończeniu pracy nad "Harrym Potterem" aktorkę można było zobaczyć w kilku niezależnych, zbierających mieszane recenzje tytułach. To jednak nie powstrzymało jej przed rozwijaniem filmowych zainteresowań. W 2012 roku Wright ukończyła studia licencjackie z zakresu produkcji filmowej i założyła firmę BonBonLumiere. Zaczęła również pracować nad własnymi scenariuszami i zadebiutowała jako reżyserka. Jej pierwsze dzieło, "Separate We Come, Separate We Go" z 2012 roku, zostało pokazane podczas MFF w Cannes i spotkało się z pozytywnym odbiorem krytyków.

"Praca przy tak dużych produkcjach sprawiła, że zapragnęłam czerpać więcej z tworzenia filmów, zagłębić się w ten proces. Podczas aktorstwa obserwujesz tak wiele rzeczy dziejących się wokół ciebie. Reżyseruję aktorów, sama będąc wcześniej reżyserowana. [...]. Możliwość znalezienia się po tej drugiej stronie jest naprawdę cudownym doświadczeniem" - mówiła przed laty w jednym z wywiadów.

Bonnie Wright: życie prywatne i aktywizm

W 2011 roku Wright przyjęła oświadczyny Jamiego Campbell Bowera ("Stranger Things"), jednak po roku narzeczeństwa para zdecydowała się na rozstanie. 10 lat później aktorka ujawniła, że wyszła za mąż. Jej życiowym wybrankiem okazał się Andrew Lococo. Zakochani w 2023 roku powitali na świecie syna Elio.

W ostatnim czasie Wright jest znana przede wszystkim ze swojej proekologicznej działalności. Prowadzi podcast Hello Earthling, w którym wyjaśnia korzyści spędzania w czasu na łonie natury i nawołuje do dbania o planetę. W mediach społecznościowych przede wszystkim odsłania kulisy rodzicielstwa, opowiada o klimacie i zachęca do włączania się w liczne kampanie. Na Instagramie śledzą ją niemal cztery miliony użytkowników. W 2022 roku wydała swoją pierwszą książkę, "Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet", w której edukuje, jak żyć w zgodzie z rytmem przyrody.

