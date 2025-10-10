Aktorska wersja jednak powstanie? Uwielbiana gwiazda walczy o rolę

"Zaplątani": film aktorski. Co wiemy o projekcie?

Za reżyserię nowego filmu live-action odpowie Michael Gracey, twórca "Króla rozrywki". Będzie bazował na scenariuszu autorstwa Jennifer Kaytin Robinson, opartym na animacji z 2010 roku. Trwają już także pierwsze rozmowy z potencjalną obsadą. Scarlett Johansson przymierzana jest do roli Matki Gothel.

To nie pierwsza produkcja, którą Disney próbuje przywrócić w wersji aktorskiej. Do tej pory powstało kilka filmów, które powstały na kanwie uwielbianych animacji. "Piękna i Bestia", "Aladyn", "Mulan", "Dumbo" czy "Mała syrenka" cieszyły się różnym zainteresowaniem. Patrząc jednak na globalny sukces "Lilo i Stich", który jest jednym z najbardziej dochodowych tytułów tego roku, zmiana zdania w sprawie "Zaplątanych" nie jest zaskoczeniem.

"Zaplątani": o czym opowiadała animacja z 2010 roku?

Najbardziej poszukiwany i jednocześnie najbardziej czarujący bandyta w całym królestwie, Flynn Rajtar, szuka schronienia w tajemniczej wieży, gdzie - ku swemu zdumieniu - spotyka Roszpunkę, bystrą dziewczynę obdarzoną niezwykłą mocą w postaci długich na dwadzieścia metrów, magicznych złotych włosów! Niebawem ten zaskakujący duet wyruszy w fantastyczną podróż obfitującą w nieoczekiwane wyzwania i komiczne perypetie.

Animacja w chwili premiery cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wygenerowała zysk rzędu 592 mln dolarów, przy budżecie wynoszącym 260 mln.

