Jak dowiedział się serwis "TMZ", Devin Ratray i jego dziewczyna 9 grudnia urządzili karczemną awanturę w hotelu w Oklahoma City. Kobiecie udało się uciec z apartamentu. Na przyjazd policji czekała na klatce schodowej.



Devin Ratray: Kłótnia z dziewczyną

Na drugi dzień kobieta, której nazwiska nie ujawniono, złożyła zeznana na komendzie. Oskarżyła Ratraya o przemoc fizyczną - o to, że próbował ją udusić, a także uderzył ją w twarz. Funkcjonariusze potwierdzili mediom bieg tych wydarzeń. Rzecznik Ratraya twierdzi z kolei, że kłótnia, owszem, miała miejsce, tyle że nie doszło do rękoczynów. Nie wiadomo, co było powodem awantury, natomiast w jej następstwie para się rozstała.

Przez kinomanów Ratray został zapamiętany jako złośliwy starszy brat Kevina McCallistera, Buzz, w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Dziś tego 44-latka możemy oglądać w kolejnej odsłonie przygód niesfornego chłopca. W widowisku "Nareszcie sam w domu", które miało premierę 12 listopada na platformie Disney+, pojawia się jako policjant o nazwisku McCallister - tym samym, które nosi rodzina Kevina.



